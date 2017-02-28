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Новости Нижнего Тагила

Житель Нижнего Тагила в последний момент увернулся от падающей на него с крыши глыбы снега и льда (ВИДЕО)

28 февраля 2017, 16:30Добавить новость
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Инцидент с падением снега и льда с крыши жилого дома произошёл на минувшей неделе на Красном камне в Нижнем Тагиле.

Как можно видеть на кадрах видеозаписи, вечером мужчина возвращался домой. В тот момент, когда он доставал из кармана ключи, с крыши на него полетела глыба из льда и снега. К счастью, в последний момент мужчина успел отпрыгнуть. Это и спасло ему здоровье и жизнь. 

 

У моего мужа 22.02.2017 в 19:00 второй день рождения!!! -- поделилась с подписчиками сообщества [ТТ] супруга мужчины Агнесса. 

 


Журналисты TagilCity.ru выяснили, что этот инцидент произошёл на ул. Жуковского, 21. Получить оперативный комментарий от представителей управляющей компании, обслуживающей дом, журналистам не удалось.

В полиции, в свою очередь, отметили, что заявлений от граждан о подобном инциденте им не поступало. Потому правовых последствий для виновников едва не произошедшего несчастного случая не наступит.

 

С 22 по 24 февраля подобных обращений в полицию Нижнего Тагила не поступало, -- прокомментировали ситуацию для журналистов TagilCity.ru в пресс-группе УВД.

 

Напомним, падения снега с крыш было вызвано оттепелью, пришедшей в Нижний Тагил на минувшей неделе.

© Павел Щербина, TagilCity.ru
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