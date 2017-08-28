| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Детские качели с весовыми и возрастными ограничениями установили в одном из дворов Екатеринбурга (ФОТО)

28 августа 2017, 16:05Добавить новость
Екатеринбург,качели,двор,ограничения,дети,катание,вес,возраст,соцсети

На детских качелях во дворе дома по улице Родонитовой в Екатеринбурге появились таблички. В них указаны ограничения по возрасту и весу ребенка, который может пользоваться качелями.

Фото со спорной табличкой появилась в паблике «Инцидент Екатеринбург» в соцсети ВКонтакте. На табличке указано, что качелями могут пользоваться лишь дети весом до 30 килограмм и возрастом до 10 лет.

Пользователи соцсети возмущены данными ограничениями:

 

Нечестно! Выросшие дети тоже хотят качаться. Из-за таких вот запретов на невинное качание на качельке приходится по подъездами тусоваться, -- пишет пользователь под именем Алёна Калинина.

 

Как сообщает Znak, дом по данному адресу обслуживает ТСЖ «Ботаника». Однако, сотрудникам издания не удалось связаться с представителями товарищества по указанным в источниках телефонам.

 

Екатеринбург,качели,двор,ограничения,дети,катание,вес,возраст,соцсетиЕкатеринбург,качели,двор,ограничения,дети,катание,вес,возраст,соцсети
© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересное происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , , ,

Читайте также:

8-летний екатеринбуржец едва не утонул в Городском пруду из-за резкого подъема воды
26 августа, 09:15
3 1
70 000 рублей штрафа назначено санитарке за обжигающий душ для ребёнка-инвалида в Екатеринбурге
25 августа, 10:00
0 0
Юный велосипедист-нарушитель попал под колёса иномарки в Екатеринбурге (ВИДЕО)
25 августа, 07:00
0 1

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 234
Подписаться на новости