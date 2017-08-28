Детские качели с весовыми и возрастными ограничениями установили в одном из дворов Екатеринбурга (ФОТО)

На детских качелях во дворе дома по улице Родонитовой в Екатеринбурге появились таблички. В них указаны ограничения по возрасту и весу ребенка, который может пользоваться качелями.

Фото со спорной табличкой появилась в паблике «Инцидент Екатеринбург» в соцсети ВКонтакте. На табличке указано, что качелями могут пользоваться лишь дети весом до 30 килограмм и возрастом до 10 лет.

Пользователи соцсети возмущены данными ограничениями:

Нечестно! Выросшие дети тоже хотят качаться. Из-за таких вот запретов на невинное качание на качельке приходится по подъездами тусоваться, -- пишет пользователь под именем Алёна Калинина.

Как сообщает Znak, дом по данному адресу обслуживает ТСЖ «Ботаника». Однако, сотрудникам издания не удалось связаться с представителями товарищества по указанным в источниках телефонам.