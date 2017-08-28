Голодный медведь три дня ходил к семье из Волчанска (ВИДЕО)

Специалисты пояснили, что косолапый вышел к людям из-за недостатка пищи в лесу. Кедровый орех, которым питаются медведи, еще не созрел из-за нестабильной погоды. Кроме того, в лесах мало ягод, злаков. Мишкам просто не из чего накапливать подкожный жир перед уходом в спячку.



Голодные звери опасны и злы. Некоторое время назад в Сосьве встреча медведицы и грибника едва не закончилась трагедией, мужчина чудом выжил. А недавно медведь был замечен в Серове.



В садах медведи могут полакомиться кореньями и ягодами. Садоводов призывают быть бдительнее.

Сюжет о медведе – ОТВ