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Новости Нижнего Тагила

Голодный медведь три дня ходил к семье из Волчанска (ВИДЕО)

28 августа 2017, 09:30Добавить новость
безопасность,город,животные,Россия,Свердловская область,медведь,голод,опасность,Волчанск
К семье из Волчанска, проживающей в садовом домике, три дня подряд наведывался медведь. Теперь жильцы с опаской выходят на улицу.

Специалисты пояснили, что косолапый вышел к людям из-за недостатка пищи в лесу. Кедровый орех, которым питаются медведи, еще не созрел из-за нестабильной погоды. Кроме того, в лесах мало ягод, злаков. Мишкам просто не из чего накапливать подкожный жир перед уходом в спячку.

Голодные звери опасны и злы. Некоторое время назад в Сосьве встреча медведицы и грибника едва не закончилась трагедией, мужчина чудом выжил. А недавно медведь был замечен в Серове.

В садах медведи могут полакомиться кореньями и ягодами. Садоводов призывают быть бдительнее.

 

Сюжет о медведе – ОТВ

 
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