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Новости Нижнего Тагила

«Думал – уж»: североуралец принёс домой гадюку из леса (ФОТО, ВИДЕО)

28 августа 2017, 08:30Добавить новость
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Грибник из Североуральска по ошибке принёс из леса гадюку. Узнать опасное пресмыкающееся удалось не сразу.

Североуралец Сергей и его супруга Алёна шли по лесу, как вдруг под ногами женщина увидела змею и едва не наступила. Мужчина не растерялся, накрутил «незнакомку» на палку и отправил в банку. Позже грибник признался, что принял гадюку за безвредного ужа, пишет Глобус.

Только когда змея начала плеваться ядом, супруги поняли, что перед ними гадюка. В городе находке удивились многие, поскольку люди не думали, что встреча с гадюкой возможна в этих краях.

 

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Местные специалисты отметили, что гадюки встречались здесь и раньше, но крайне редко. Вообще, змея старается избегать человека и яд напрасно выпускать не будет: для пресмыкающегося этот секрет – большая ценность.

Фото и видео: издание Глобус
 
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