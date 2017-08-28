«Думал – уж»: североуралец принёс домой гадюку из леса (ФОТО, ВИДЕО)

Североуралец Сергей и его супруга Алёна шли по лесу, как вдруг под ногами женщина увидела змею и едва не наступила. Мужчина не растерялся, накрутил «незнакомку» на палку и отправил в банку. Позже грибник признался, что принял гадюку за безвредного ужа, пишет Глобус.



Только когда змея начала плеваться ядом, супруги поняли, что перед ними гадюка. В городе находке удивились многие, поскольку люди не думали, что встреча с гадюкой возможна в этих краях.



Местные специалисты отметили, что гадюки встречались здесь и раньше, но крайне редко. Вообще, змея старается избегать человека и яд напрасно выпускать не будет: для пресмыкающегося этот секрет – большая ценность.



