Депутат из Красноуфимска был пойман на слежке в женском туалете

Одна из сотрудниц предприятия увидела в туалете «экшн-камеру». По записям с камер видеонаблюдения стало очевидно, что её установил и включил сам директор.



Отмечается, что гаджет был установлен «весьма удачно» - так, чтобы можно было разглядеть все пикантные подробности происходящего в женской уборной, передает Ura.Ru.



В своё оправдание мужчина сказал, что хотел вычислить «шпиона» на предприятии.



Две женщины, попавшие на кадры, написали заявление в полицию, пишет издание. Против директора предприятия возбудили уголовное дело по факту нарушения неприкосновенности частной жизни, передают в СКР по региону. Сейчас проводится расследование.



Также сообщается, что в 2004 году у Мерзлякова была погашена судимость за кражу.