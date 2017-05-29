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Новости Нижнего Тагила

Фото жительницы Нижнего Тагила в купальнике и шерстяных носках оказалось многолетним интернет-фейком (ФОТО)

29 мая 2017, 18:50Добавить новость
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Весна в Нижнем Тагиле – время контрастов. Это на своей непривычной к тёплому солнцу коже смогли почувствовать жители города в минувшие выходные.

Если в субботу 27 мая столбики термометров показывали +21 градус Цельсия, то в воскресенье температура упала до +5.

Столь резкая перемена погоды якобы заставила тагильчан фотографироваться в купальниках поверх комбинезона и другими способами готовиться к приходу заморозков. Об этом рассказали некоторые областные СМИ и сетевые сообщества новостной и развлекательной тематики.


После проверки выяснилось, что фотография женщины в купальнике поверх тёплой одежды гуляет по сети с 2014 года и не имеет отношения к Нижнему Тагилу. Таким образом, это обычный интернет-фейк.  

 

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Скриншоты из форумов, медиа, социальных сетей.

 

Нижний Тагил,погода,холод,фейк,весна,лето,загар,похолодание,заморозки,СМИ
© Павел Щербина, TagilCity.ru
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