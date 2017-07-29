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Новости Нижнего Тагила

Мужчина пытался перебросить на территорию колонии в Новой Ляле 65 сотовых телефонов (ФОТО, ВИДЕО)

29 июля 2017, 10:45Добавить новость
закон,нарушение,Россия,Свердловская область,ГУФСИН,новая ляля,исправительная колония,осужденные,телефон
Вечером 28 июля сотрудники исправительной колонии №54 в Новой Ляле задержали мужчину, который попытался перебросить 65 сотовых телефонов на территорию учреждения.

Аппараты были обнаружены при досмотре гражданина, замеченного на территории колонии. Помимо телефонов у него изъяли 11 зарядников и 6 сим-карт. Все изъятое предназначалось для отбывающих наказание граждан.

Некоторое время назад сотрудники ИК-54 сбили квадрокоптер, к которому были прикреплены сотовые телефоны для осуждённых, передают в пресс-службе ГУФСИН по региону.

 

закон,нарушение,Россия,Свердловская область,ГУФСИН,новая ляля,исправительная колония,осужденные,телефон
 

Фото и видео: пресс-служба ГУФСИН по региону
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