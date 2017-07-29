Мужчина пытался перебросить на территорию колонии в Новой Ляле 65 сотовых телефонов (ФОТО, ВИДЕО)

Аппараты были обнаружены при досмотре гражданина, замеченного на территории колонии. Помимо телефонов у него изъяли 11 зарядников и 6 сим-карт. Все изъятое предназначалось для отбывающих наказание граждан.





Некоторое время назад сотрудники ИК-54 сбили квадрокоптер, к которому были прикреплены сотовые телефоны для осуждённых, передают в пресс-службе ГУФСИН по региону.





Фото и видео: пресс-служба ГУФСИН по региону