Освободившийся из тюрьмы авторитет Гия Свердловский задержан в Екатеринбурге

Помимо него было задержано еще пять человек, с которыми Гия встретился у входа в гостиницу «УралОтель». Задержание произвели сотрудники ОБОП при поддержке Росгвардии. СМИ предположили, что на встрече криминальные авторитеты намеревались назначить «смотрящего» в регионе.



Задержанным произвели снятие отпечатков пальцев, а также провели профилактические беседы. Их личности установили, известно лишь то, что двое, предположительно, родственники Акоева.



На днях Гия Свердловский покинул места лишения свободы на ЯНАО. В тюрьме «вор в законе» провёл порядка 11 лет, пишет Znak.com.