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Новости Нижнего Тагила

Освободившийся из тюрьмы авторитет Гия Свердловский задержан в Екатеринбурге

29 августа 2017, 08:30Добавить новость
Екатеринбург,криминал,полиция,Россия,Свердловская область,уголовное дело,тюрьма,вор,задержание,Росгвардия
В Екатеринбурге в отдел полиции был доставлен криминальный авторитет Гия Свердловский, в жизни – Георгий Акоев.
 

Помимо него было задержано еще пять человек, с которыми Гия встретился у входа в гостиницу «УралОтель». Задержание произвели сотрудники ОБОП при поддержке Росгвардии. СМИ предположили, что на встрече криминальные авторитеты намеревались назначить «смотрящего» в регионе.

Задержанным произвели снятие отпечатков пальцев, а также провели профилактические беседы. Их личности установили, известно лишь то, что двое, предположительно, родственники Акоева.

На днях Гия Свердловский покинул места лишения свободы на ЯНАО. В тюрьме «вор в законе» провёл порядка 11 лет, пишет Znak.com

 
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