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Новости Нижнего Тагила

Медведь из Висимского заповедника под Нижним Тагилом исполнил зажигательный танец у старой ели (ВИДЕО)

30 мая 2017, 08:15Добавить новость
животные,курьезы,Нижний Тагил,Россия,Свердловская область,танец,медведь,танцы,Висимский заповедник
В Висимском заповеднике на камеры видеоловушек попал медведь по прозвищу Ферапонт. Косолапый продемонстрировал танец, не оставивший равнодушными сотрудников заповедника.

К указанному дереву топтыгин приходит не первый раз. Ранее, в феврале, сотрудники заповедника установили камеру с расчетом, что Миша вновь появится в том месте.

Их надежды оправдались: теперь зоологам удалось рассмотреть медведя, его повадки и даже записать танец, передает E1.ru.

Рост Ферапонта не менее двух метров, когда он на задних лапах. На видеозаписи видно, как медведь трётся о ствол старой ели, царапает кору когтями и даже кусает дерево.

 

Видео: E1.ru
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