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Белые медведи в зоопарке Екатеринбурга получили мороженое и арбузы (ВИДЕО)

30 июля 2017, 09:30Добавить новость
город,Екатеринбург,животные,продукты,Россия,Свердловская область,экология,зоопарк
Белых медведей в зоопарке Екатеринбурга в минувшие выходные кормили мороженым. Это стало вдвойне приятным событием: и для самих обитателей вольера, и для зрителей.

В зоопарке пояснили, что для мишек подготовили куб льда, в который вморозили рыбу и морковь. Блюдо помещают в бассейн, так что косолапым пришлось постараться, чтобы выудить лакомство, пишет E1.ru.

После мороженого медведям полагались арбузы. Кормежка проходила на глазах у любопытных посетителей зоопарка, которые не упустили шанс заснять происходящее на видео.

 

Видео: E1.ru
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