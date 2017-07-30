Белые медведи в зоопарке Екатеринбурга получили мороженое и арбузы (ВИДЕО)

В зоопарке пояснили, что для мишек подготовили куб льда, в который вморозили рыбу и морковь. Блюдо помещают в бассейн, так что косолапым пришлось постараться, чтобы выудить лакомство, пишет E1.ru.



После мороженого медведям полагались арбузы. Кормежка проходила на глазах у любопытных посетителей зоопарка, которые не упустили шанс заснять происходящее на видео.