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Новости Нижнего Тагила

Кормящая мать из США пожертвовала 5 тонн грудного молока гей-парам

30 июля 2017, 10:45Добавить новость
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Женщина из Калифорнии сцедила порядка пяти тонн грудного молока для Калифорнийского молочного банка, ресурсами которого пользуются в основном гей-пары.

29-летняя Элизабет, мать двоих детей, вырабатывает до 7 литров молока в день, это в десять раз больше нормы.

Некоторое время назад у неё на свет появилась дочь, которой требуется лишь 600 миллилитров молока в день. Излишки ценного продукта молодая мать отдает на благотворительность.

Женщина, вскормившая множество недоношенных детей, призывает других мам последовать её примеру. Однако она отмечает, что сцеживание молока – процедура не из приятных, а на стерилизацию и иные манипуляции у неё уходит около 9 часов, передает Влад Тайм.

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