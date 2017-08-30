500 кустов конопли выросло на огороде у жителя Нижней Салды (ФОТО)

Житель Нижней Салды вырастил на своем участке почти 500 кустов конопли. Первая половина росла в парнике, а вторая на грядках со свеклой и морковкой.

Местные жители сообщили о подозрительных посадках на участке соседа в полицию. Сотрудники правоохранительных органов приехали по адресу, однако хозяин злополучного участка отказался открывать дверь. Тогда полицейские попали на огород через участки соседей.

В бане, находящийся недалеко от дома, сыщики нашли части высушенных растений весом 976 г. Еще 260 кустов подозрительной растительности было найдено в парнике, и 217 кустов – на огороде, рядом с морковкой, помидорами и свеклой. Найденные растения имели внешние признаки конопли.

На жителя Нижней Салды заведено уголовное дело. За незаконное хранение растений, содержащих наркотические вещества, огороднику грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает E1.ru.

Фото: E1.ru