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Новости Нижнего Тагила

Пенсионерки скинулись по 500 рублей и отремонтировали дорогу в Красноуфимском районе

30 августа 2017, 06:30Добавить новость
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В деревне Бугалыш, расположенной на территории Красноуфимского округа в Свердловской области, местные пенсионерки самостоятельно отремонтировали дорогу.

Для этого они собрали по 500 рублей и заказали грузовик с щебёнкой. Затем бабушки не без помощи местных мужчин разгрузили машину с щебнем и утромбовали его лопатами.

Процесс ремонта дороги попал на фотографии, которые разошлись по соцсетям. Однако как только журналисты проявили интерес и начали брать комментарии у администрации округа, фотографии из первоисточника удалили, пишет Ura.ru.

 

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Фото: Ura.ru


Чиновники пожаловались, что в этом году на ремонт данной улицы не смогли изыскать средств. В 2018-м она была в удовлетворительном состоянии, однако из-за погодных условий вскоре проезд оказался затруднен.

 
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