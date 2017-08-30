Пенсионерки скинулись по 500 рублей и отремонтировали дорогу в Красноуфимском районе

Для этого они собрали по 500 рублей и заказали грузовик с щебёнкой. Затем бабушки не без помощи местных мужчин разгрузили машину с щебнем и утромбовали его лопатами.





Процесс ремонта дороги попал на фотографии, которые разошлись по соцсетям. Однако как только журналисты проявили интерес и начали брать комментарии у администрации округа, фотографии из первоисточника удалили, пишет Ura.ru.



Чиновники пожаловались, что в этом году на ремонт данной улицы не смогли изыскать средств. В 2018-м она была в удовлетворительном состоянии, однако из-за погодных условий вскоре проезд оказался затруднен.