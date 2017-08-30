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Новости Нижнего Тагила

Подсудимый выпрыгнул в окно во время судебного заседания в Екатеринбурге

30 августа 2017, 20:30Добавить новость
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Мужчина решил сбежать из зала суда и выпрыгнул в окно. Беглеца успели задержать.

В процессе судебного заседания 30 августа подсудимый решил покинуть помещение через окно. Инцидент случился в Кировском суде Екатеринбурга по адресу Бажова, 31а. В то время как ему зачитывали приговор, мужчина добрался до открытого окна и выпрыгнул в него.

Свисающие со второго этажа ноги увидел судебный пристав, который находился в тот момент на 1 этаже здания. Пристав отправился ловить подсудимого и обнаружил его лежащим под окнами. Беглеца задержали и вызвали ему скорую помощь, пишет Е1.

 
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