Подсудимый выпрыгнул в окно во время судебного заседания в Екатеринбурге

В процессе судебного заседания 30 августа подсудимый решил покинуть помещение через окно. Инцидент случился в Кировском суде Екатеринбурга по адресу Бажова, 31а. В то время как ему зачитывали приговор, мужчина добрался до открытого окна и выпрыгнул в него.





Свисающие со второго этажа ноги увидел судебный пристав, который находился в тот момент на 1 этаже здания. Пристав отправился ловить подсудимого и обнаружил его лежащим под окнами. Беглеца задержали и вызвали ему скорую помощь, пишет Е1.