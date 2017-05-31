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Новости Нижнего Тагила

Инспектор ДПС из Режа спал посреди дороги в своём автомобиле (ВИДЕО)

31 мая 2017, 08:30Добавить новость
авто,алкоголь,ГАИ,ГИБДД,дорога,Россия,Свердловская область,транспорт,Реж
В Реже местные жители сняли на видео сотрудника дорожной полиции, который в служебной форме спал в своём автомобиле прямо посреди улицы Ленина. Очевидцы предположили, что инспектор был пьян.

Отправители видеозаписи рассказали, что в городе это не первый случай, когда полицейские ведут себя некорректно: к примеру, включают громко музыку во дворах, пишет издание Новый день.

Очевидцы также решили, что инспектору плохо, растормошили его. Но он заговорил несвязной речью, что не оставило сомнений у наблюдателей о наличии алкогольного опьянения.

Через полчаса горожане вновь проезжали рядом. На этот раз они увидели, что мужчина отогнал машину на обочину и спал дальше.

 

Фото: Новый день

 

Данный факт уже известен руководству ОВД города Режа. Обстоятельства этой истории сейчас выясняются. У сотрудника ГИБДД, находившегося за рулем автомобиля, есть только один шанс остаться в системе МВД России: если он докажет, что после его смены что-то произошло с его здоровьем. Если врачи это не подтвердят официальным документом, представителя ДПС уволят из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Достанется на сухари и его непосредственным руководителям – за ненадлежащее воспитание личного состава. Их привлекут к строгой дисциплинарной ответственности. Но до завершения проверки я предлагаю не делать поспешных выводов, -- сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

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