Инспектор ДПС из Режа спал посреди дороги в своём автомобиле (ВИДЕО)

Отправители видеозаписи рассказали, что в городе это не первый случай, когда полицейские ведут себя некорректно: к примеру, включают громко музыку во дворах, пишет издание Новый день.





Очевидцы также решили, что инспектору плохо, растормошили его. Но он заговорил несвязной речью, что не оставило сомнений у наблюдателей о наличии алкогольного опьянения.



Через полчаса горожане вновь проезжали рядом. На этот раз они увидели, что мужчина отогнал машину на обочину и спал дальше.

Фото: Новый день