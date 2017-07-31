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Новости Нижнего Тагила

Автомобиль был заасфальтирован вместе с дорогой в Екатеринбурге (ФОТО)

31 июля 2017, 22:45Добавить новость
авто,дорога,Екатеринбург,курьезы,легковые авто,ремонт дорог,транспорт

В Екатеринбурге дорожные рабочие покрыли переднее колесо автомобиля асфальтом.

Неосмотрительно брошенный в Екатеринбурге на улице Баумана автомобиль пострадал от дорожных рабочих. Свежий асфальт они были вынуждены класть прямо возле машины, которую водитель оставил на дороге. Очевидцы засняли результаты дорожных работ: на фото видно, что толстый слой асфальта задевает переднее колесо.

 

Как рассказала интернет-газета Znak, мнения прохожих разделились: кто-то уверен, что произошедшее станет уроком для водителя – нечего оставлять машины где попало. Другие утверждают, что автомобиль был припаркован по всем правилам, а предупреждение о предстоящих дорожных работах водитель мог и не увидеть.

авто,дорога,Екатеринбург,курьезы,легковые авто,ремонт дорог,транспорт

Фото: интернет-газета Znak

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