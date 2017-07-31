Автомобиль был заасфальтирован вместе с дорогой в Екатеринбурге (ФОТО)

В Екатеринбурге дорожные рабочие покрыли переднее колесо автомобиля асфальтом.

Неосмотрительно брошенный в Екатеринбурге на улице Баумана автомобиль пострадал от дорожных рабочих. Свежий асфальт они были вынуждены класть прямо возле машины, которую водитель оставил на дороге. Очевидцы засняли результаты дорожных работ: на фото видно, что толстый слой асфальта задевает переднее колесо.

Как рассказала интернет-газета Znak, мнения прохожих разделились: кто-то уверен, что произошедшее станет уроком для водителя – нечего оставлять машины где попало. Другие утверждают, что автомобиль был припаркован по всем правилам, а предупреждение о предстоящих дорожных работах водитель мог и не увидеть.





Фото: интернет-газета Znak