Эксгибиционист нападает на женщин в одном из парков Серова

Жительница Серова подверглась нападению эксгибициониста. Как рассказала потерпевшая, она направлялась на работу через парк больничного городка. В руках она держала телефон – искала нужный номер, чтобы позвонить. Подняв глаза, женщина увидела голого мужчину, который стоял в кустах со спущенными штанами и смотрел на нее.

Отойдя от шока, потерпевшая начала кричать на извращенца, пригрозила снять его действия на видео и выложить в соцсеть. Эксгибиционист такой славы испугался, развернулся и убежал.

Об инциденте потерпевшая рассказала в одной из городских групп в соцсети. Оказалось, что нападению этого мужчины в том же сквере подверглась еще одна женщина, пишет URA.RU. Полиция займется поиском обидчика. Напомним, ранее от действий похожего извращенца пострадал тагильчанин – мужчина предлагал подростку снять штаны в кустах за 500 рублей.