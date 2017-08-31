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Новости Нижнего Тагила

Эксгибиционист нападает на женщин в одном из парков Серова

31 августа 2017, 21:00Добавить новость
курьезы,нарушение,полиция,проверка,Свердловская область,Серов,эксгибиционист
От действий извращенца уже пострадали 2 женщины.

Жительница Серова подверглась нападению эксгибициониста. Как рассказала потерпевшая, она направлялась на работу через парк больничного городка. В руках она держала телефон – искала нужный номер, чтобы позвонить. Подняв глаза, женщина увидела голого мужчину, который стоял в кустах со спущенными штанами и смотрел на нее.

 

Отойдя от шока, потерпевшая начала кричать на извращенца, пригрозила снять его действия на видео и выложить в соцсеть. Эксгибиционист такой славы испугался, развернулся и убежал.

 

Об инциденте потерпевшая рассказала в одной из городских групп в соцсети. Оказалось, что нападению этого мужчины в том же сквере подверглась еще одна женщина, пишет URA.RU. Полиция займется поиском обидчика. Напомним, ранее от действий похожего извращенца пострадал тагильчанин – мужчина предлагал подростку снять штаны в кустах за 500 рублей.

 
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