культобзор tagilcity.ru
Молодая семья, фотопроменад и визит Александра II
Где в Нижнем Тагиле провести выходные?
Друзья! Завершить первую неделю августа надо особенно плодотворно. Ведь это последний летний месяц.

В Нижнем Тагиле с 4 по 6 августа пройдет масса теплых, радостных и увлекательных мероприятий. Для каждого тагильчанина найдется особое событие. Это и активный отдых, и знакомство с различными видами искусства, и познавательные квесты.

Визит Александра II в Нижний Тагил, фотопроменад, финал конкурса «Молодая семья», новинки кино и другие мероприятия.

Собирайте друзей и близких, надевайте красивые наряды и веселитесь от души. Редакция TagilCity.ru желает вам приятных выходных, а также поздравляет вас с предстоящими праздниками!
Праздники и памятные даты
следующей недели
7 августа
День Службы специальной связи и информации Федеральной службы охраны России

8 августа
Международный день альпинизма (День альпиниста)
Всемирный день кошек
9 августа
День воинской славы России — День победы русского флота под командованием Петра Первого над шведами у мыса Гангут

11 августа
Рождество святителя Николая Чудотворца
12 августа
День Военно-воздушных сил (День ВВС) России
День физкультурника в России
Международный день молодежи

13 августа
Международный день левшей
Семейные выходные
Финал городского конкурса «Молодая семья»
Городской Дворец молодежи, Пархоменко, 37
4 августа,17:00

Весь месяц 6 молодых семей состязались в вокальном мастерстве.
4 августа в 17:00 в Городском Дворце молодежи состоится финал конкурса.
Узнай первым, кто станет обладателем приза Главы города.
Приходите поддержать семьи!

Шесть семей: Донсковых, Катриш, Поляковых, Штейнмиллер, Абросимовых и Пахалюк.
Три наставника: Лейла Бургардт, Елена Слюсарчук, Екатерина Волкова.
Один приз: Туристическая путевка в жаркие страны.

Фотопроменад в «Демидовской даче»
Музей-усадьба «Демидовская дача»
Красногвардейская , 5а

Импровизированная фото-выставка, участником которой может стать любой желающий: профессиональный фотограф, любитель, или просто ценитель фотоискусства.

Для участия необходимо принести ваши фотоработы до 4 августа в музей-заповедник «Горнозаводской Урал» - пр. Ленина , 1 ( здание бывшего Горсовета), каб. 105 или 102. с 9:00 до 17:30.

Возрастных и тематических ограничений нет.



Выставка «Визит наследника престола»
Выставочные залы музея-заповедника, пр. Ленина, 1
3 июля - 20 августа
с 09:00 до 18:00

В 1837 году Нижний Тагил посетил цесаревич Александр Николаевич. Этот визит прошел в рамках большого путешествия наследника престола по Российской империи, которое стало заключительным этапом образования будущего императора. Пребывание его в Нижнем Тагиле стало очень ярким в истории заводского поселка.

Новая выставка знакомит с маршрутом путешествия будущего императора Александра II, которое состоялось 180 лет назад. Она позволяет увидеть достопримечательности, природные богатства, технические достижения и изобретения талантливых мастеров Нижнего Тагила глазами царственного путешественника XIX века.

Специальная программа к 135-летию А.П. Бондина
Мемориально-литературный музей А.П.Бондина, ул.Красноармейская, 8
5 августа, с 12:00 до 12:30

135 лет любимому тагильскому писателю А.П. Бондину (1882-1939).

12.20-13.00 – «У самовара» - детская литературная гостиная в садике музея. Выразительно читаем стихи детских писателей Нижнего Тагила, отгадываем авторские загадки и ребусы (от Ю.М. Согрина, М.Г. Зудовой и Л.М. Иванской).

13.30-14.00, 19.00-20.00 – сеанс «1967» - просмотр диафильма о жизни и творчестве А.П. Бондина, созданного к 85-летию писателя известным тагильским фотографом и краеведом И.Т. Ковердой.

14.00-15.00 – «Каллиграфия или похождения кляксы», мастер-класс по каллиграфии – тонком искусстве, которым до революции владел почти каждый школьник, а ныне почти утраченным.

15.00-16.00 – «Тот самый дом» - познавательный квест, на котором, проявив внимательность и эрудицию, вы узнаете про А.П. Бондина много интересного.

16.00-17.00, 18.00-20.00 - «Литературная монополия» - литературная игра, в процессе которой вы проверите свои знания в области литературе. Победив в ней, вы можете стать «министром культуры»

17.00-17.45 – выступление эстрадно-джазового коллектива «Мини-бенд» - это живой звук и отличное настроение!


Спортивные мероприятия
Стритбол «Нижний Тагил»
ул. Ленина 23/40
5 августа,12:00

Категория: мужчины
В программу мероприятия входит:

- Турнир по уличному СТРИТБОЛУ.
- Конкурс 3-очковых бросков.
- Конкурс «MAD SHOT»
И многие другие конкурсы, которые будут оглашены ведущим на мероприятии!

Условия участия:

- Собрать команду из 3-4-х человек.
- Прийти по адресу: г.Нижний Тагил, ул. Ленина 23/40 и заполнить анкету на участие в турнире.
- Прийти 05.08.17 на сам турнир по СТРИТБОЛУ.

Место проведения: Липовый тракт 10, Парк им. М. Горького.
Кино
Тёмная башня
Кинотеатр «Россия»
Просп. Вагоностроителей, 26а
4, 5, 6 августа, 10:00, 13:05, 14:55, 17:25, 18:55, 21:15, 22:55

Кинотеатр «Родина», пр. Ленина, 57
4, 5, 6 августа, 11:25, 13:20, 15:15, 17:10, 19:05, 21:00, 22:55

Наш мир — не единственный из существующих. Заклятые враги Роланд Дискейн, последний из ордена стрелков, и Уолтер О'Дим, известный также как Человек в черном, ведут извечную борьбу. На кону — мифическая Темная Башня, последний оплот и надежда вселенной, без которой мир будет повержен в полный хаос и разрушение. Силам добра и зла суждено столкнуться в последней схватке, ведь Роланд Дискейн — единственный, кому под силу остановить Человека в черном, прежде чем тот разрушит Темную Башню.

Взрывная блондинка
Кинотеатр «Россия», пр. Вагоностроителей, 26-а
4, 5, 6 августа, 11:50, 16:45, 20:45

Кинотеатр «Родина», пр. Ленина, 57
4, 5, 6 августа, 10:45, 16:30, 20:50

Агент Лоррейн Бротон, бриллиант в короне Секретной разведывательной службы Ее Величества, не просто мастер шпионажа: она бомбически сексуальна, взрывоопасна и использует весь арсенал своих уникальных умений во время невыполнимых миссий. В неспокойном Берлине, куда ее направляют с заданием вернуть бесценное досье, она вынуждена объединиться с агентом под прикрытием Дэвидом Персивалем. Вместе им предстоит проложить путь через тернии смертельных шпионских игр.
Дюнкерк
Кинотеатр «Россия», пр. Вагоностроителей, 26-а
4, 5, 6 августа, 19:15

Кинотеатр «Родина», пр. Ленина, 57
4, 5, 6 августа, 18:45

Фильм расскажет историю чудесного спасения более трехсот тысяч солдат в ходе Дюнкеркской операции, имевшей место в начале Второй мировой войны. События начинаются с окружения сотен тысяч британских и союзных войск силами противника. Пойманные в ловушку на пляже, и находясь спиной к морю, они сталкиваются лицом к лицу с неразрешимой ситуацией, тем временем как тиски противника сжимаются все сильнее и сильнее.
Выставки
Выставка «Мужчины и куклы»
Галерея Space Place, пр. Строителей, 1а
4 августа,17:00

Выставка работ датского фотографа. Художница связалась с несколькими энтузиастами через онлайн-форум и убедила их позволить ей сфотографироваться с куклами.
Валерий Кузнецов. Выставка к 70-летию живописца
Музей Изобразительных Искусств, ул. Уральская, 7
4 августа - 4 сентября, с 16:00 до 18:00

Юбилейная выставка Валерия Кузнецова расположена в четырех залах музея. Она показывает, как видоизменялись, раскрывались с течением времени основные темы художника. Это пейзажи, связанные с поездками на Приполярный Урал, во Львов и на Чусовую, портреты, натюрморты.

Юбилейная персональная выставка Валерия Кузнецова охватывает разные периоды, разные темы в творчестве автора и раскрывает новые, подчас неожиданные грани его таланта.



Выставка «Облик Тагила в дореволюционных открытках»
Выставочные залы, пр. Ленина, 1
4 августа - 4 сентября, с 16:00 до 18:00

В экспозиции представлена музейная коллекция открыток с видами Нижнетагильского заводского поселка начала ХХ века. Выставка посвящена 295-летию Нижнего Тагила и является третьей выставкой из цикла «Деревянный лик Тагила».

В настоящее время некоторые виды и здания мы можем увидеть только на открытках и фотографиях. Видовые открытки дореволюционного периода становятся ценнейшим историческим источником для сохранения и реставрации объектов культурного наследия.



Всего на выставке представлено более 80 дореволюционных открыток начала ХХ в., филокартические альбомы, бытовавшие в семьях тагильчан.





РАСПИСАНИЕ ВЫСТАВОК
«Западноевропейское искусство из коллекции музея»
Нижнетагильский музей изобразительных искусств,
Уральская ул., 7
150 р. для взрослых,
100 р. для студентов и пенсионеров,
50 р. для школьников,
20 р. для дошкольников
Телефон: 8 (343) 524-63-47
«Юбилейная выставка детских работ из коллекции НТМИИ и победителей выставок-конкурсов»
Нижнетагильский музей изобразительных искусств,
Уральская ул., 7
31 мая - 26 июня
с 15:00 до 18:00
Телефон: 8 (343) 548-76-95

«Русское искусство XVIII – ХХ веков»
Нижнетагильский музей изобразительных искусств,
Уральская ул., 7
150 р. для взрослых,
100 р. для студентов и пенсионеров,
50 р. для школьников,
20 р. для дошкольников
Телефон: 8 (343) 524-63-47

«Зримые свидетели мира невидимого»
Историко-краеведческий музей
пр. Ленина, 1
15 мая - 31 декабря
с 09:00 до 18:00
от 40 до 100 рублей – взрослый,
от 15 до 50 рублей – детский,
от 25 до 75 рублей - студенты и пенсионеры

«Выставка «Хранитель исторического наследия»
Историко-краеведческий музей, пр. Ленина, 1
15 мая - 15 августа,18:00
от 40 до 100 рублей – взрослый,
от 15 до 50 рублей – детский,
от 25 до 75 рублей - студенты и пенсионеры
Тел.41-64-01
«Совершенство дивных граней»
Музей природы и охраны окружающей среды, пр.Ленина 1а
15 мая - 31 декабря
с 09:00 до 18:00
от 40 до 100 рублей – взрослый,
от 15 до 50 рублей – детский,
от 25 до 75 рублей - студенты и пенсионеры
«В сапогах по белу свету»
Музей быта и ремесел горнозаводского населения
«Господский дом», Тагильская ул., 26
15 мая - 10 сентября
с 09:00 до 18:00
от 40 до 100 рублей – взрослый,
от 15 до 50 рублей – детский,
от 25 до 75 рублей - студенты и пенсионеры
«История денег России»
Выставочные залы, пр. Ленина, 1
15 мая - 25 июня
с 09:00 до 18:00
от 40 до 100 рублей – взрослый,
от 15 до 50 рублей – детский,
от 25 до 75 рублей - студенты и пенсионеры

Счастливых выходных!
Выбирайте интересные вам события в Нижнем Тагиле в афише на

Добавить комментарий
comments powered by HyperComments
Текст, оформление: Камила Мориак
Подписаться на новости