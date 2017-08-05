Молодая семья, фотопроменад и визит Александра II

135 лет любимому тагильскому писателю А.П. Бондину (1882-1939).– «У самовара» - детская литературная гостиная в садике музея. Выразительно читаем стихи детских писателей Нижнего Тагила, отгадываем авторские загадки и ребусы (от Ю.М. Согрина, М.Г. Зудовой и Л.М. Иванской).– сеанс «1967» - просмотр диафильма о жизни и творчестве А.П. Бондина, созданного к 85-летию писателя известным тагильским фотографом и краеведом И.Т. Ковердой.– «Каллиграфия или похождения кляксы», мастер-класс по каллиграфии – тонком искусстве, которым до революции владел почти каждый школьник, а ныне почти утраченным.– «Тот самый дом» - познавательный квест, на котором, проявив внимательность и эрудицию, вы узнаете про А.П. Бондина много интересного.- «Литературная монополия» - литературная игра, в процессе которой вы проверите свои знания в области литературе. Победив в ней, вы можете стать «министром культуры»– выступление эстрадно-джазового коллектива «Мини-бенд» - это живой звук и отличное настроение!