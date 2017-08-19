Маршрут № 10 «УВЗ
– Пихтовые горы» утром и днём работа электротранспорта будет осуществляться по расписанию выходного дня (интервал движения днём – 5-6 минут). В вечернее время для обеспечения перевозки граждан после концерта и салюта будут организованы дополнительные поезда: интервал движения с 20:30 до 22:00 составит 15 минут, а затем – 25 минут по расписанию выходного дня (см. расписание движения на сайте www.tagiltram.ru
).Маршрут № 12
«Ул. Островского – вокзал – Пихтовые горы» днем работа электротранспорта будет осуществляться по расписанию выходного дня (интервал движения днём – 13-14 минут, вечерние отправления см. на сайте www.tagiltram.ru
).Маршрут № 1
«Ул. Островского – вокзал – УВЗ» днем работа электротранспорта будет осуществляться по расписанию выходного дня (1-2 вагона, см. расписание движения на сайте www.tagiltram.ru
).
В вечернее время для обеспечения перевозки граждан после концерта и салюта в сторону центра города назначаются трамваи по маршруту № 17 «УВЗ – вокзал – ГГМ». Два двухвагонных поезда отправятся от остановки «УВЗ» в 21:10 и 21:15 (время отправления может быть скорректировано по времени окончания салюта) и один вагон отправится от УВЗ в 21:55.
Жителям Тагилстроя можно будет пересесть с трамваев 12-го и 17-го маршрутов на трамваи 2-го маршрута до кольца «Тагилстрой». Для этого нужно выйти на остановке «Проспект Ленина» и перейти на остановку «Проспект Мира». Вечерние отправления трамваев 2-го маршрута от остановки «Проспект Мира» на Тагилстрой: 20:40, 21:05, 21:54, 22:29.Маршрут № 6
«УВЗ – пос. Северный» утром и днём работа электротранспорта будет осуществляться по расписанию выходного дня (2 вагона, интервал движения 30-35 минут, см. расписание движения на сайте www.tagiltram.ru
). Вечером время работы маршрута продлевается до 22 часов: для обеспечения перевозки граждан после концерта и салюта до Северного пос. назначается трамвай отправлением 21:15 от остановки «УВЗ» (время отправления может быть скорректировано по времени окончания салюта).