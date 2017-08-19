С целью обеспечения безопасности участников и гостей мероприятия, посвященного празднованию «Дня танкиста» на полигоне ФКП «НТИИМ» 09.09.2017 года движение транспортных средств в районе ФКП «НТИИМ», а также движение автобусного маршрута № 17У «ЖДВ – проходная НТИИМ» будет организовано по следующему маршруту с 09 часов 09.09.2017 года до окончания мероприятий 09.09.2017 года:



- Въезд на территорию выставочного комплекса по объездной дороге в северном направлении от главной проходной ФКП «НТИИМ», до КПП «Северное» ФКП «НТИИМ»;



- Выезд с территории выставочного комплекса от КПП «Северное» ФКП «НТИИМ», в северном направлении, по центральной дороге между садовыми товариществами «Старатель-3» и «Черемушки».



Автобусный общественный транспорт будет работать по расписанию и установленному графику до 23.00 ч. в достаточном количестве для доставки пассажиров в районы города при увеличении пассажиропотока.



В вечернее время рейсы будут выполняться под усиленным контролем ответственных специалистов транспортных организаций с добавлением резервного транспорта.