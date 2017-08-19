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День танкиста, выборы
и мастер года
Где в Нижнем Тагиле провести выходные?
Друзья! Эти выходные в Нижнем Тагиле - самые патриотичные.

9 сентября наш город танков отметит День танкиста. В Тагиле запланирован масштабный, грандиозный фестиваль «УралТанк». Военная кухня, реконструкция битвы под Сталинградом, музыкальные концерты и многое другое - выбирайте событие вместе с редакцией TagilCity.ru.

10 сентября мы все вместе будем выбирать депутатов гордумы, главу нашего родного города и губернатора нашей красивой области. На выборах у тагильчан будет возможность выиграть ценные призы.

Хороших выходных, друзья!
9 сентября
«УралТанк» или День танкиста
в Нижнем Тагиле
Мероприятия военно-патриотического фестиваля, приуроченного к празднованию Дня танкиста и танкостроителя. Программа «УралТанка» в Нижнем Тагиле пройдет на трёх площадках: возле ДК имени И.В.Окунева, на площади Славы и на полигоне «Старатель».
ДК Окунева
Площадь Славы
Старатель
Площадка перед ДК ИМ. И.В. ОКУНЕВА начнёт свою работу в 12.00. Гости на территории фестиваля «УралТанк» смогут найти сувениры от уральских умельцев, посмотреть трансляцию программы с полигона «Старатель», познакомиться с творчеством местных музыкальных коллективов, хором с Сергеем Бобунец спеть хиты группы «Смысловые галлюцинации» и запечатлеть праздничный салют.

13.00 – 16.30 В life-режиме в на большом экране мы сможем увидеть историческую реконструкцию Сталинградской битвы, танковый биатлон и выступление группы «Любэ».


17.00 – 20.00 По окончании трансляции с полигона «Старатель», на сцену выйдут творческие коллективы Нижнего Тагила.

20.00 – 21.00 Все хиты и гимны поколения вместе с Сергеем Бобунец, вечно молодым лидером группы «Смысловые галлюцинации»

На Площади Славы пройдет Гастрономический фестиваль военной и уральской кухни. На сцене ведущие уральские шеф-повара поделятся секретами приготовления уникальных блюд. Параллельно мастер-классам, на сцене будет идти прямая трансляция праздничных мероприятий с полигона «Старатель» и музыкальная программа местных творческих коллективов.

10.30 – 11.30 Владимир Олькиницкий (шеф-повар проектов 26/28, Berry Bar, Мезон) проведёт мастер-класс «Фронтовой кулеш». Блюдо, распространенное в полевой кухне военных лет, состоящее из картофеля, пшена, мяса, сала, лука. Рассказывают, что этим блюдом ранним утром кормили танковые экипажи перед одним из величайших сражений Второй мировой – битвой на Курской дуге.
11.40 - 12.40 Владимир Олькиницкий (шеф-повар проектов 26/28, Berry Bar, Мезон) приготовит макаловку, солдатскую закуску на основе тушенки, подается с темным хлебом.
12.50 – 13.50 Владимир Олькиницкий (шеф-повар проектов 26/28, Berry Bar, Мезон). Мастер-класс по приготовлению макарон «Балтийский флот». Блюдо военно-полевой кухни - простое, но вкусное. Ингредиентами служат макароны, говядина на косточке, репчатый лук, сливочное масло, соль, перец.
14.00 – 15.00 Дмитрий Третьяков (шеф-повар проекта 26/28, стажировался в ресторанах «КоКоКо» и «Gras»). Мастер-класс по приготовлению пирога с гречей. Очень вкусный пирог, который во время войны часто готовили жители сельской местности Урала. В основе пирога - дрожжевое тесто, гречневая каша, грибы с луком.
15.10 – 16.00 Дмитрий Третьяков (шеф-повар проекта 26/28, стажировался в ресторанах «КоКоКо» и «Gras») приготовит тыловую солянку. Блюдо военных лет и голодного послевоенного времени. Ингредиенты: квашеная капуста, капуста белокочанная, картофель, лук репчатый, лавровый лист, соль, перец.
На полигоне «Старатель» будет организована уникальная программа для работников и ветеранов танкостроения, а также для учеников кадетских училищ.

Вход на полигон осуществляется по пригласительным билетам. Всё происходящее на полигоне «Старатель» будет транслироваться в life-режиме на другие площадки фестиваля.
13.00 – 13.20 Торжественное открытие военно-патриотического фестиваля «УРАЛТАНК»
13.20 – 14.00 Историческая реконструкция Сталинградской битвы, а сразу после премьера фильма «Вклад тыла во фронт».
14.00 – 14.20 Награждение победителей Кубка Урала по снайпингу
14.20 – 14.40 Показательные выступления парашютистов
14.40 – 15.10 Демонстрация военной техники, «Танковый биатлон»
15.10 – 15.30 Награждение УВЗ работников отрасли и экипажей танкового биатлона
15.30 – 16.30 Концерт ЛЮБЭ

21.00 – Праздничный салют!
Общественный транспорт в День танкиста в Нижнем Тагиле
Трамваи в Нижнем Тагиле в День танкиста будут курсировать по специальному графику
Автотранспорт и общественный автобусный транспорт
С целью обеспечения безопасности участников и гостей мероприятия, посвященного празднованию «Дня танкиста» на полигоне ФКП «НТИИМ» 09.09.2017 года движение транспортных средств в районе ФКП «НТИИМ», а также движение автобусного маршрута № 17У «ЖДВ – проходная НТИИМ» будет организовано по следующему маршруту с 09 часов 09.09.2017 года до окончания мероприятий 09.09.2017 года:

- Въезд на территорию выставочного комплекса по объездной дороге в северном направлении от главной проходной ФКП «НТИИМ», до КПП «Северное» ФКП «НТИИМ»;

- Выезд с территории выставочного комплекса от КПП «Северное» ФКП «НТИИМ», в северном направлении, по центральной дороге между садовыми товариществами «Старатель-3» и «Черемушки».

Автобусный общественный транспорт будет работать по расписанию и установленному графику до 23.00 ч. в достаточном количестве для доставки пассажиров в районы города при увеличении пассажиропотока.

В вечернее время рейсы будут выполняться под усиленным контролем ответственных специалистов транспортных организаций с добавлением резервного транспорта.
Электротранспорт
Маршрут № 10 «УВЗ – Пихтовые горы» утром и днём работа электротранспорта будет осуществляться по расписанию выходного дня (интервал движения днём – 5-6 минут). В вечернее время для обеспечения перевозки граждан после концерта и салюта будут организованы дополнительные поезда: интервал движения с 20:30 до 22:00 составит 15 минут, а затем – 25 минут по расписанию выходного дня (см. расписание движения на сайте www.tagiltram.ru).
Маршрут № 12 «Ул. Островского – вокзал – Пихтовые горы» днем работа электротранспорта будет осуществляться по расписанию выходного дня (интервал движения днём – 13-14 минут, вечерние отправления см. на сайте www.tagiltram.ru).
Маршрут № 1 «Ул. Островского – вокзал – УВЗ» днем работа электротранспорта будет осуществляться по расписанию выходного дня (1-2 вагона, см. расписание движения на сайте www.tagiltram.ru).
В вечернее время для обеспечения перевозки граждан после концерта и салюта в сторону центра города назначаются трамваи по маршруту № 17 «УВЗ – вокзал – ГГМ». Два двухвагонных поезда отправятся от остановки «УВЗ» в 21:10 и 21:15 (время отправления может быть скорректировано по времени окончания салюта) и один вагон отправится от УВЗ в 21:55.
Жителям Тагилстроя можно будет пересесть с трамваев 12-го и 17-го маршрутов на трамваи 2-го маршрута до кольца «Тагилстрой». Для этого нужно выйти на остановке «Проспект Ленина» и перейти на остановку «Проспект Мира». Вечерние отправления трамваев 2-го маршрута от остановки «Проспект Мира» на Тагилстрой: 20:40, 21:05, 21:54, 22:29.
Маршрут № 6 «УВЗ – пос. Северный» утром и днём работа электротранспорта будет осуществляться по расписанию выходного дня (2 вагона, интервал движения 30-35 минут, см. расписание движения на сайте www.tagiltram.ru). Вечером время работы маршрута продлевается до 22 часов: для обеспечения перевозки граждан после концерта и салюта до Северного пос. назначается трамвай отправлением 21:15 от остановки «УВЗ» (время отправления может быть скорректировано по времени окончания салюта).
Выборы в Нижнем Тагиле
10 СЕНТЯБРЯ
Хотите узнать самые важные факты о выборах в Нижнем Тагиле? Тогда читайте новость на TagilCity.ru: 10 фактов о выборах 10 сентября в Нижнем Тагиле
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Хороших выходных!
Текст, оформление: Камила Мориак

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