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культобзор tagilcity.ru
Рыбалка, театр, кросс
Где в Нижнем Тагиле провести выходные?
А как насчет разнопланового отдыха в выходные?
Конец недели с 15 по 17 сентября обещает быть разноплановым и увлекательным. В Нижнем Тагиле пройдут мероприятия на самые разные темы. В топ событий мы включили открытие театрального сезона, чемпионат по ловле донной удочкой и кросс нации-2017.

Но если у вас другие интересы - посмотрите все мероприятия культбзора на TagilCity.ru.
15 сентября откроется 72-й творческий сезон в Нижнетагильском Драматическом театре

А откроет его майская премьера – спектакль по пьесе Григория Горина «Поминальная молитва», полный еврейского юмора и общечеловеческой мудрости. В сентябре театралов ждут четыре встречи с Тевье-молочником, его женой, пятью дочками и обаятельными жителям деревни Анатовка.

Также в афише сентября три комедии для взрослых: «Тартюф», «Пока она умирала», «Три красавицы» и премьера проекта «Театр рядом». Детей в первый осенний месяц ждут встречи со сказками «Волшебная лампа Аладдина» и «Бременские музыканты».


16 сентября в Нижнем Тагиле состоится «Кросс нации - 2017»
Ул. Горошникова, 64, 10:00

10.00-12.30 - регистрация участников (для регистрации участник должен иметь медицинскую справку или медицинскую заявку от учреждения, скриншот ID номера с сайта, заполненную карточку участника с фотографией) и выдача стартовых номеров
11.00-12.30 - прием нормативов Всероссийского спортивного комплекса ГТО: гибкость, пресс, отжимание, подтягивание, прыжок в длину
12.30 -12.50 - торжественное открытие соревнований
флэш-моб Всероссийской акции «Зарядка с чемпионом»
13.00-15.00 - прием нормативов Всероссийского спортивного комплекса ГТО: гибкость, пресс, отжимание, подтягивание, прыжок в длину
12.50-13.00 - старт массового забега (без учета времени)
13.00-15.00 - старт спортивного забега (Порядок старта осуществляется согласно стартовому протоколу)
15.00-16.00 - церемония награждения победителей спортивного забега Всероссийских массовых соревнований «Кросс нации -2017»
Чемпионат горнозаводского округа по ловле донной удочкой

Целью проведения соревнования является популяризация и развитие рыболовного спорта в Свердловской области.

Задачами проведения Соревнования являются:
1) пропаганда физической культуры и спорта среди жителей области;
2) выявления перспективных и талантливых спортсменов;
3) выявление сильнейших спортсменов по ловле донной удочкой;
4) пропаганда здорового образа жизни;
5) повышения спортивного мастерства спортсменов;
6) пропаганда современных принципов спортивного рыболовства.
Настоящее Положение является основанием для командирования спортсменов для участия в Соревновании. Положение является официальным вызовом на Соревнование.

Другие мероприятия в Нижнем Тагиле
«Уралец» возвращается домой. За два с половиной месяца клуб провёл 5 выездных матчей и теперь возвращается на тагильский стадион. 16 сентября пройдет матч с курганским Тоболом. Начало игры в 16:00.
Молебен с акафистом святым Петру и Февронии
Театральный сквер,
16 сентября, с 13:00 до 16:00

16 сентября в 13.00 в рамках акции «Истинная любовь» состоится молебен с акафистом у музыкального фонтана в Театральном сквере.

Также пройдет праздничное мероприятие
в честь памяти святых Петра и Февронии Муромских.


Большой концерт коллективов Дворца культуры железнодорожников
Дворец культуры железнодорожников им. Гагарина, ул. Хохрякова, 17
15 сентября, 17:00

  • Шоу-балет «Экспрессия»
  • Уличные танцы, Break dance, Popping
  • Театральная студия
  • Вокальная студия «Золотой апельсин»
  • Вокальная студия «Енот»
  • Студия эстетического развития «Киндербобики»
Лекторий: лекция «Природный парк «Река Чусовая»»
Музей природы и охраны окружающей среды
пр. Ленина, 1а
16 сентября,14:00

Лекцию прочтет Людмила Михайловна Дедогрюк, методист по экологическому просвещению ГБУСО «Природный парк «Река Чусовая».

Людмила Михайловна расскажет об особо охраняемых природных территориях Свердловской области и деятельности Природного парка «Река Чусовая», а также об основных отличиях «заповедника», «национального парка» и «природного парка».


Акция «Россия без жестокости»
Комсомольский скверик (рядом с гостиницей Урал)
17 сентября, с 13:30 до 15:00

Митинг против жестокого обращения с животными в России.

    МУЗЕИ И ВЫСТАВКИ
    Выставка Якова Яковлева «В круге первом...»
    Музей Изобразительных Искусств, ул. Уральская, 7
    12 сентября - 15 октября
    с 09:00 до 18:00

    Небольшая экспозиция графики – своего рода преддверие выставки с одноименным названием в Екатеринбурге в рамках всероссийского фестиваля графического искусства Уралграфо и персональной выставки заслуженного художника России Якова Яковлева, более известного тагильчанам как епископ Нижнетагильский и Серовский Иннокентий. Название выставки говорит само за себя, поскольку наш круг составляют близкие люди, друзья и просто добрые знакомые. Поэтому в состав выставки включены произведения из личной коллекции Я. Яковлева – работы известных советских художников-графиков XX века А.Бочкина, А.Ганина, Д. Джумабаева, С. Заровного, Г. Курочкиной-Домашенко, В. Наулина, Л. Серкова, Б.Французова, Ю.Чарышникова, С. Юнтунен.


    12 августа - 1 октября
    с 15:30 до 18:00
    Выставка «Друзей моих прекрасные черты»
    «Дом Окуджавы», ул. К. Маркса, 20а
    7 сентября - 31 декабря
    07 сентября - 31 декабря
    с 10:00 до 17:30
    Русское искусство XVIII – ХХ веков
    Нижнетагильский музей изобразительных искусств,
    Уральская ул., 7
    01 августа - 30 сентября
    с 09:00 до 18:00

    Западноевропейское искусство из коллекции музея изобразительных искусств
    Нижнетагильский музей изобразительных искусств,
    Уральская ул., 7
    01 августа - 30 сентября
    с 09:00 до 18:00

    01 августа - 30 сентября
    с 09:00 до 18:00

    Выставка фоторабот «Деревянный лик Нижнего Тагила: прошлое в настоящем»
    Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал»
    25 августа - 10 ноября
    с 16:00 до 18:00
    Выставка «Такие близкие животные»
    Выставочные залы, пр. Ленина, 1
    03 июля - 31 декабря
    с 09:00 до 18:00
    Чудесных выходных
    Друзья! Проведите выходные с максимальной пользой для себя и других. Пейте ароматный кофе или горячий шоколад, ешьте овощи и фрукты, делайте зарядку, но главное - не грустите и не болейте!
    Текст, оформление: Камила Мориак
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