Небольшая экспозиция графики – своего рода преддверие выставки с одноименным названием в Екатеринбурге в рамках всероссийского фестиваля графического искусства Уралграфо и персональной выставки заслуженного художника России Якова Яковлева, более известного тагильчанам как епископ Нижнетагильский и Серовский Иннокентий. Название выставки говорит само за себя, поскольку наш круг составляют близкие люди, друзья и просто добрые знакомые. Поэтому в состав выставки включены произведения из личной коллекции Я. Яковлева – работы известных советских художников-графиков XX века А.Бочкина, А.Ганина, Д. Джумабаева, С. Заровного, Г. Курочкиной-Домашенко, В. Наулина, Л. Серкова, Б.Французова, Ю.Чарышникова, С. Юнтунен.