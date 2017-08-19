Выходные в городе, в котором куют металл и производят танки, по праву можно назвать брутальными.
27 августа в России отмечают День шахтера.
А в одном из кинотеатров Нижнего Тагила зрителям вновь покажут историю о киборге и солдате, которые сражались за женщину, страну и человечество. На экранах Нижнего Тагила «Терминатор» в 3D. Не зря же Терминатор когда-то произнес культовую фразу «I'll be back» (с англ. — «Я вернусь»). Вернулся!
Редакция TagilCity.ru поздравляет шахтеров Нижнего Тагила и желает всем тагильчанам прочных и надежных выходных!
Праздничные дни и памятные даты следующей недели
27 августа День шахтера День кино 31 августа День блога
1 сентября День знаний 2 сентября День воинской славы — День окончания Второй мировой войны (1945 год) День российской гвардии День патрульно-постовой службы полиции МВД России 3 сентября День солидарности в борьбе с терроризмом
В продолжении веселых хвостатых приключений белке Злюку и его друзьям снова нужно действовать сообща. На сей раз — чтобы спасти свой дом: мэр города задумал вырубить их парк и построить на его месте бездушные аттракционы… К счастью, у Злюка и других любителей арахиса есть план, не последняя роль в котором отведена новым друзьям наших героев — белым мышам под предводительством мудрого мистера Фэнга.
Знаете ли вы, что внутри каждого смартфона есть красочный городок Текстополис, в котором живут эмоджи? И что они ужасно радуются, когда владелец телефона именно их выбирает для своего сообщения? Каждый из эмоджи отвечает лишь за одну эмоцию, и только Джин может выражать несколько эмоций сразу. Он очень хочет стать таким же, как и его собратья, и для этого вместе со своими друзьями пускается в увлекательное путешествие по приложениям телефона в поисках программы, которая поможет ему измениться. Неожиданно герои узнают о грозной опасности, нависшей над городом. Смогут ли друзья спасти Текстополис и всех его обитателей?
Прошло более десяти лет с тех пор, как киборг-терминатор из 2029 года пытался уничтожить Сару Коннор — женщину, чей будущий сын выиграет войну человечества против машин. Теперь у Сары родился сын Джон и время, когда он поведёт за собой выживших людей на борьбу с машинами, неумолимо приближается. Именно в этот момент из постапокалиптического будущего прибывает новый терминатор — практически неуязвимый и способный принимать любое обличье.
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Малыш на драйве Кинотеатр «Родина» 25 августа, 26 августа, 27 августа 11:20, 15:20, 20:10 Кинотеатр «Россия» 25 августа, 26 августа, 27 августа 12:00, 16:00, 20:50
Молодой парень по прозвищу Малыш обожает стильную музыку, быструю езду и адреналин в крови. Вся его жизнь — это сплошные погони и перестрелки, ведь он работает водителем, который помогает бандитам скрыться с места преступления. Однажды он по-настоящему влюбляется и решает выйти из игры, но сначала ему предстоит выполнить еще одно задание, которое вполне может оказаться последним в его жизни.
Он — телохранитель мирового уровня. Его новая работа — охранять киллера, которого все мечтают убить. Он и сам с удовольствием прикончил бы этого гада. Но работа — есть работа: смертельные враги в прошлом, они вынуждены объединиться в настоящем, чтобы выжить. Однако их методы настолько различны, а принципы противоположны, что вопрос выживания — под большим вопросом.
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НОЧЬ КИНО В «КРАСНОГВАРДЕЙЦЕ»
Кинотеатр «Красногвардеец», улица Победы, 26 27 августа,
с 17:00 до 23:00 Вход свободный
Всероссийская акция «Ночь кино». Кинотеатр «Красногвардеец» приглашает тагильчан и гостей нашего города в свой обновленный зал.