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культобзор tagilcity.ru
Терминатор, День шахтера и Ночь кино
Где в Нижнем Тагиле провести выходные?
Брутальные выходные в Нижнем Тагиле
Выходные в городе, в котором куют металл и производят танки, по праву можно назвать брутальными.

27 августа в России отмечают День шахтера.

А в одном из кинотеатров Нижнего Тагила зрителям вновь покажут историю о киборге и солдате, которые сражались за женщину, страну и человечество. На экранах Нижнего Тагила «Терминатор» в 3D. Не зря же Терминатор когда-то произнес культовую фразу «I'll be back» (с англ. — «Я вернусь»). Вернулся!

Редакция TagilCity.ru поздравляет шахтеров Нижнего Тагила и желает всем тагильчанам прочных и надежных выходных!
Праздничные дни и памятные даты следующей недели
27 августа
День шахтера
День кино
31 августа
День блога
1 сентября
День знаний
2 сентября
День воинской славы — День окончания Второй мировой войны (1945 год)
День российской гвардии
День патрульно-постовой службы полиции МВД России
3 сентября
День солидарности в борьбе с терроризмом
ДЕТЯМ
25-27 августа
Реальная белка 2
Кинотеатр «Родина»
25 августа, 26 августа, 27 августа
09:00, 12:40, 16:20
Кинотеатр «Россия»
25 августа, 26 августа, 27 августа 09:40, 13:20,16:50
В продолжении веселых хвостатых приключений белке Злюку и его друзьям снова нужно действовать сообща. На сей раз — чтобы спасти свой дом: мэр города задумал вырубить их парк и построить на его месте бездушные аттракционы… К счастью, у Злюка и других любителей арахиса есть план, не последняя роль в котором отведена новым друзьям наших героев — белым мышам под предводительством мудрого мистера Фэнга.
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«Эмоджи фильм»
Кинотеатр «Россия»
25 августа, 26 августа, 27 августа 10:10, 11:30, 14:10
Кинотеатр «Родина»
25 августа, 26 августа, 27 августа 09:30, 10:50, 13:30
Знаете ли вы, что внутри каждого смартфона есть красочный городок Текстополис, в котором живут эмоджи? И что они ужасно радуются, когда владелец телефона именно их выбирает для своего сообщения? Каждый из эмоджи отвечает лишь за одну эмоцию, и только Джин может выражать несколько эмоций сразу. Он очень хочет стать таким же, как и его собратья, и для этого вместе со своими друзьями пускается в увлекательное путешествие по приложениям телефона в поисках программы, которая поможет ему измениться. Неожиданно герои узнают о грозной опасности, нависшей над городом. Смогут ли друзья спасти Текстополис и всех его обитателей?
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КИНО
25-27 августа
Терминатор 2: Судный день
Кинотеатр «Россия»
25 августа, 26 августа, 27 августа, 20:20
Прошло более десяти лет с тех пор, как киборг-терминатор из 2029 года пытался уничтожить Сару Коннор — женщину, чей будущий сын выиграет войну человечества против машин. Теперь у Сары родился сын Джон и время, когда он поведёт за собой выживших людей на борьбу с машинами, неумолимо приближается. Именно в этот момент из постапокалиптического будущего прибывает новый терминатор — практически неуязвимый и способный принимать любое обличье.
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Малыш на драйве
Кинотеатр «Родина»
25 августа, 26 августа, 27 августа
11:20, 15:20, 20:10
Кинотеатр «Россия»
25 августа, 26 августа, 27 августа
12:00, 16:00, 20:50
Молодой парень по прозвищу Малыш обожает стильную музыку, быструю езду и адреналин в крови. Вся его жизнь — это сплошные погони и перестрелки, ведь он работает водителем, который помогает бандитам скрыться с места преступления. Однажды он по-настоящему влюбляется и решает выйти из игры, но сначала ему предстоит выполнить еще одно задание, которое вполне может оказаться последним в его жизни.
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«Телохранитель Киллера »
Кинотеатр «Россия
25 августа, 26 августа, 27 августа 23:00
Кинотеатр «Родина»
25 августа, 26 августа, 27 августа 22:20
Он — телохранитель мирового уровня. Его новая работа — охранять киллера, которого все мечтают убить. Он и сам с удовольствием прикончил бы этого гада. Но работа — есть работа: смертельные враги в прошлом, они вынуждены объединиться в настоящем, чтобы выжить. Однако их методы настолько различны, а принципы противоположны, что вопрос выживания — под большим вопросом.
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НОЧЬ КИНО В «КРАСНОГВАРДЕЙЦЕ»
Кинотеатр «Красногвардеец», улица Победы, 26
27 августа, с 17:00 до 23:00
Вход свободный
Всероссийская акция «Ночь кино».
Кинотеатр «Красногвардеец» приглашает тагильчан и гостей нашего города в свой обновленный зал.

В программе:

17:00-20:00 - Выставка-продажа экопродукции «От Медведя».

17:30 - Шоу программа «Песочные фантазии».

18:00 - м/ф «Снежная королева 3. Огонь и лед».

19:30 - «О друзьях-товарищах» - мини-концерт Евгения Чулкова.

20:00 - х/ф «28 панфиловцев»

22:00 - х/ф «Кухня. Последняя битва»

22:00 - х/ф «Время первых» (малый зал)

Справки по телефону:

43-56-73

МУЗЕИ И ВЫСТАВКИ
Выставка «cf.filmstudios presents: solo show»
Галерея Space Place
25 августа,17:00
Вход свободный

Выставка фотографий автора из Канады Cary Fagan


12 августа - 1 октября
с 15:30 до 18:00
Валерий КУЗНЕЦОВ. Выставка к 70-летию живописца
Нижнетагильский музей изобразительных искусств,
Уральская ул., 7
04 августа - 04 сентября
с 16:00 до 18:00
04 августа - 04 сентября
с 16:00 до 18:00
Русское искусство XVIII – ХХ веков
Нижнетагильский музей изобразительных искусств,
Уральская ул., 7
01 августа - 30 сентября
с 09:00 до 18:00
150 р. для взрослых
100 р. для студентов и пенсионеров
50 р. для школьников
20 р. для дошкольников
Западноевропейское искусство из коллекции музея изобразительных искусств
Нижнетагильский музей изобразительных искусств,
Уральская ул., 7
01 августа - 30 сентября
с 09:00 до 18:00
150 р. для взрослых
100 р. для студентов и пенсионеров
50 р. для школьников
20 р. для дошкольников
01 августа - 30 сентября
с 09:00 до 18:00
Взрослый – 50 р.
Студенческий – 30 р.
Школьники – 20 р.
16 июля - 31 августа
с 11:00 до 19:00
Выставка «такие близкие животные»
Выставочные залы, пр. Ленина, 1
03 июля - 31 декабря
с 09:00 до 18:00
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Текст, оформление: Камила Мориак
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