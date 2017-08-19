Дорогие тагильчане и гости города, поздравляем Вас с наступающим международным Днем Знаний. Приглашаем отметить 1 сентября походом в музей. На протяжении двух дней для вас на объектах музея-заповедника будут работать мастер-классы, проводиться интерактивные мероприятия, квесты и тематические экскурсии.



Для учащихся в эти дни вход в наши музеи совершенно бесплатно.



В историко-краеведческом музее (пр. Ленина, 1) состоятся:

1 и 2 сентября с 10:00 до 11:00, 14:00 до 15:00 , с 16:00 до 17:00 интерактивное мероприятие «Вечные ценности» - поближе познакомьтесь с историей города в ходе познавательного квеста. 6+

Стоимость участия: Дошкольники- 20 руб., Учащиеся – 16 руб., Студенты – 18 руб., Пенсионеры – 40 руб., Взрослый – 40 руб.



1 сентября с 11.00 до 12.00, с 13.00 до 14.00 и с 16:00 до 17:00 не упустите возможность посетить «Урок в старой школе» - узнайте особенности обучения в школах XIX века. 12+

Стоимость участия: Дошкольники- 20 руб., Учащиеся – 16 руб., Студенты – 18 руб., Пенсионеры – 40 руб., Взрослый – 40 руб.



2 сентября в 15:00 стартует тематическая экскурсия «Как жили древние люди» - Посетителям раскроют тайны древних людей Урала. Во время экскурсии будут продемонстрированы удивительные артефакты, которые были обнаружены во время раскопок близ Нижнего Тагила. 6+

Стоимость участия: Дошкольники- 6 руб., Учащиеся – 7 руб., Студенты – 10 руб., Пенсионеры – 18 руб., Взрослый – 18 руб.



Выставочные залы музея-заповедника (пр. Ленина, 1) в эти дни приглашают:

1 сентября в 11:00 на интерактивное мероприятие - «Давайте знакомиться –редкие совы Урала», которое пройдет на выставке «Такие близкие животные».6+

Стоимость участия: Дошкольники- 25 руб., учащиеся – 20 руб., студенты – 22,5 руб., пенсионеры – 50 руб., взрослые – 50 руб.



Так же 1 сентября с 11:00 до 12:00 состоится мастер-класс «Стеклянное чудо» - создайте картину из кусочков цветного стекла на выставке «Облик Тагила в дореволюционных открытках» 6+.

Стоимость участия: дошкольники- 25 руб., учащиеся – 20 руб., студенты – 22,50 руб., пенсионеры – 50 руб., взрослый – 50 руб.



2 сентября в 11:00, 15:00 и 16:00 стартует квест «Зоомиссия», который позволит поближе познакомиться с представителями животного мира Урала и России, узнать много фактов о жизни братьев наших меньших. 6+

Стоимость участия: дошкольники- 25 руб., учащиеся – 20 руб., студенты – 22,5 руб., пенсионеры – 50 руб., взрослый – 50 руб.



1 и 2 сентября 10:00, 13:00 и в 16:00 время начала интерактивного мероприятия «Визит наследника престола» 6+

Не упустите возможность посетить Нижний Тагил в составе свиты цесаревича Александра II и увидеть наш город глазами русских просветителей XIX века.

Стоимость участия: дошкольники- 25 руб., учащиеся – 20 руб., студенты – 22,50 руб., пенсионеры – 50 руб., взрослый – 50 руб.



Также в 1 и 2 сентября в 10:00, 12:00 и 16:00 пройдет тематическая экскурсия «Облик Тагила в дореволюционных открытках» - выставка знакомит дореволюционным Тагилом и с историей развития открытого письма в нашем крае. 6+

Стоимость участия: дошкольники- 7,50 руб., учащиеся – 8,50 руб., студенты – 12,50 руб., пенсионеры – 22,50 руб., взрослые - 22,50 руб.



Музей природы и охраны окружающей среды (пр. Ленина, 1а) так же ждет вас 1 и 2 сентября:



1 сентября в 10:00, 14:00 и 16:00 попытайтесь разгадать «Загадки уральского малахита» на интерактивном квесте. Узнайте, почему и как этот уникальный минера стал одним из брендов Нижнего Тагила. 6+

Стоимость участия: дошкольники- 20 руб., учащиеся – 16 руб., студенты – 18 руб., пенсионеры – 40 руб., взрослый – 40 руб.



Также 1 сентября в 10:00, 12:00, 14:00 и 16:00 вы можете посетить экскурсию «Мамонт возвращается», из которой узнаете о жизни мамонтов на уральской земле 6+.

Стоимость участия: дошкольники- 6 руб., учащиеся – 22 руб., студенты – 44 руб., пенсионеры –48 руб., взрослый – 58 руб.



2 сентября в 11:00, 14:00 и 16:00 стартует квест «Исследователи земли» - познавательная игра, которая погружает в чудесный мир уральских минералов. 6+

Стоимость участия: дошкольники- 20 руб., учащиеся – 16 руб., студенты – 18 руб., пенсионеры – 40 руб., взрослый – 40 руб.



Также 2 сентября с 11:00 до 12:00 и с 16:00 до 17:00 пройдет мастер-класс «Волшебная кисть», где вы сможете превратить обычную гальку в узорный малахит. 6+

Стоимость участия: дошкольники- 20 руб., учащиеся – 16 руб., студенты – 18 руб., пенсионеры – 40 руб., взрослый – 40 руб.



1 и 2 сентября в 10:00, 13:00, 16:30 не пропустите интерактивное мероприятие «Червяк и Ко» - узнайте о беспозвоночных обитателях почвы и в частности о дождевом черве - насколько они разнообразны и какую пользу приносят 0+.

Стоимость участия: дошкольники- 20 руб., учащиеся – 16 руб., студенты – 18 руб., пенсионеры – 40 руб., взрослые – 40 руб.



Музей «Демидовская дача» (ул. Красногвардейская, 5а) приглашает:



1 сентября в 10:00, в 13:00 и в 16:00 на квест-ориентирование «Где это было?» по парку музея. 6+

Стоимость участия Дошкольники- 33,30 руб., учащиеся – 26,60 руб., студенты – 30 руб., пенсионеры – 66,60 руб., взрослые – 66, 60 руб.



Также 1 сентября в 11:00 начнется лекция «Сады и парки Нижнего Тагила» - вы сможете убедиться в том, что Нижний Тагил не только город заводов, но и город садов и парков. 12+



2 сентября в 10:00, 12:00 и в 16:00 пройдет квест «Музейный лабиринт» - по экспозиции музея «Демидовская дача» 12+



Стоимость участия: дошкольники- 33,30 руб., учащиеся – 26,60 руб., студенты – 30 руб., пенсионеры – 66,60 руб., взрослые – 66, 60 руб.



Мемориально-литературный музей А.П. Бондина (ул. Красноармейская, 8) подготовил для вас:



1 сентября в 10:00, 13:00, 15:00 и 16:00 квест «Тот самый дом», который познакомит вас с жизнью и творчеством тагильского писателя А.П. Бондина 12+

Стоимость участия: дошкольники- 25 руб., учащиеся – 20 руб., студенты – 22,5 руб., пенсионеры – 50 руб., взрослые – 50 руб.



Так же 1 сентября с 11:00 до 12:00 и с 14:00 до15:00 пройдет мастер-класс «Каллиграфия или похождение Кляксы» - попробуйте себя в каллиграфии – тонком искусстве, которым до революции владел почти каждый школьник, а ныне почти утраченным 6+.

Стоимость участия: дошкольники- 25 руб., учащиеся – 20 руб., студенты – 22,50 руб., пенсионеры – 50 руб., взрослый – 50 руб.



1 и 2 сентября в 12:00 не пропустите детскую литературную гостиную «Умники и умницы». Вас ждет знакомство с творчеством детских писателей Нижнего Тагила, познавательные викторины, авторские загадки и ребусы 6+.

Стоимость участия: дошкольники- 25 руб., учащиеся – 20 руб., студенты – 22,50 руб., пенсионеры – 50 руб., взрослый – 50 руб.



В музее истории подносного промысла (ул. Тагильская, 24) пройдет:



1 сентября в 11:00, 13:00 и 15:00 квест «Загадки Худояровской слободы» - узнайте историю подносного промысла в вопросах и ответах, которые вам предстоит найти 6+

Стоимость участия: дошкольники- 20 руб., учащиеся – 16 руб., студенты – 18 руб., пенсионеры – 40 руб., взрослый – 40 руб.



Так же 1 сентября с 14:00 до 15:00 и с 16:00 до 17:00 приглашаем вас на мастер-класс « Многоликий трафарет» - раскройте секреты орнамента, одного из ключевых украшений тагильского подноса 0+.

Стоимость участия: дошкольники- 50 руб., учащиеся – 70 руб., студенты – 80 руб., пенсионеры – 80 руб., взрослый – 100 руб.



2 сентября с 11:00 до 12:00 пройдет мастер-класс «Кукла-закрутка» - вы не только познакомитесь с разновидностями тряпичных кукол, но и самостоятельно изготовите одну из них. 6+

Стоимость участия: дошкольники- 33,30 руб., учащиеся – 26,60руб., студенты – 30 руб., пенсионеры – 66,60 руб., взрослый – 66,60 руб.



Музей быта и ремесел горнозаводского населения (ул. Тагильская, 26) подготовил для вас:



2 сентября с 11:00 до 12:00 и с 17:00 до 18:00 мастер-класс «Самовар» - вы узнаете историю появления самовара в России, традиции русского чаепития и попытаетесь самостоятельно разжечь самовар 12+

Стоимость участия: дошкольники- 20 руб., учащиеся –16 руб., студенты – 18 руб., пенсионеры – 40 руб., взрослый – 40 руб.



Историко-технический музей «Дом Черепановых» (В.Черепанова, 1) приглашает



1 сентября с 10:00 до 11:00 на квест «Тагильские изобретатели». Проявив эрудицию и внимание вы навсегда запомните, почему Нижний Тагил стал родиной российского паровозостроения, и что еще изобрели тагильские умельцы. 6+

2 сентября этот квест начнется в 13:00 и 16:00.

Стоимость участия: дошкольники- 20 руб., учащиеся –16 руб., студенты – 18 руб., пенсионеры – 40 руб., взрослый – 40 руб.



В музее «Башня на Лисьей горе» 1и 2 сентября для Вас каждые полчаса с 13:00 до 17:00 будут проводиться экскурсии «История создания Лисьегорской башни и её предназначении за время существования» 6+

Стоимость участия: учащиеся –20 руб., студенты –30 руб., пенсионеры – 30 руб., взрослый – 60 руб.



1 и 2 сентября в 9:00, 11:00, 13:00 и 15:00 начнутся обзорные экскурсии по музею-заводу истории развития техники черной металлургии - «История старого Демидовского завода» 14+

Только Экскурсионное обслуживание. Группы до 10 человек: учащиеся – 250 руб., пенсионеры –400 руб., студенты – 350 руб., взрослые – 600 руб.



Также для Вас в эти дни работают и другие выставки, расположенные на объектах музея!



