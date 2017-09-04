Закат в Нижнем Тагиле 3 сентября (ФОТО)4 сентября 2017, 14:00Добавить новость
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Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
pressa@tagilcity.ru
Погода в Нижнем Тагиле
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
+9
Свердловская область
Нижний Тагил
Нижний Тагил
+9
вечером: +10
ночью: +5
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