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Новости Нижнего Тагила

Закат в Нижнем Тагиле 3 сентября (ФОТО)

4 сентября 2017, 14:00Добавить новость
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Яркий алый закат на небе над Нижним Тагилом был 3 сентября 2017 года.
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