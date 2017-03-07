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Новости Нижнего Тагила

Королева работает кондуктором в трамвае Нижнего Тагила: забытые точки над буквой «Ё» стали причиной курьёза в городском электротранспорте (ФОТО)

7 марта 2017, 10:45Добавить новость
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Житель Нижнего Тагила, добиравшийся на работу на трамвае, обратил внимание на любопытный момент. Королева собирает с пассажиров нового трамвая плату за проезд. Или – Королёва? Всё зависит от индивидуальной фантазии.

 

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© Павел Щербина, TagilCity.ru
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