Королева работает кондуктором в трамвае Нижнего Тагила: забытые точки над буквой «Ё» стали причиной курьёза в городском электротранспорте (ФОТО)

Житель Нижнего Тагила, добиравшийся на работу на трамвае, обратил внимание на любопытный момент. Королева собирает с пассажиров нового трамвая плату за проезд. Или – Королёва? Всё зависит от индивидуальной фантазии.

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