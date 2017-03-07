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Новости Нижнего Тагила

Первые подснежники стали появляться в Нижнем Тагиле: пока в виде автомобилей (ФОТО)

7 марта 2017, 11:50Добавить новость
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В центре Нижнего Тагила на ул. Ломоносова весна принесла не только гололёд, но и первые подснежники. С приходом весны из-под снега в одном из дворов показалась машина. Причём не какое-то ржавое корыто, а самая настоящая иномарка! Этот автомобиль – не единственный автоподснежник в Нижнем Тагиле. Хозяева часто оставляют свои автомобили на длительный срок на немногочисленных парковочных местах во дворах.      

 

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© Павел Щербина, TagilCity.ru
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