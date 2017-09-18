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Новости Нижнего Тагила

Сова сидела на дереве у детской поликлиники в Нижнем Тагиле (ФОТО)

18 сентября 2017, 13:00Добавить новость
Нижний Тагил,птица,сова,хищная птица,необычное,хищник

Сова сидела на дереве у детской поликлиники на Вагонке. Птицу, которая ведет ночной образ жизни, тагильчане заметили и сфотографировали в дневное время.
© Камила Мориак, TagilCity.ru
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