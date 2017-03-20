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Новости Нижнего Тагила

Радикальные меры по борьбе с гололёдом принимаются в Нижнем Тагиле: вместе с наледью удаляется асфальт (ФОТО)

20 марта 2017, 17:20Добавить новость
Нижний Тагил,асфальт,скол,гололед,уборка снега,центр города,малахитовая линия

В этом году проблемы гололёда в Нижнем Тагиле начались раньше обычного. За их решением следил лично глава города. Возможно, поэтому в центре города рабочие несколько переусердствовали в своей войне со льдом и вместе с гололёдом удалили асфальт. 

На сколе асфальта можно видеть следы краски, характерной для туристического маршрута «Малахитовая линия». Будем надеяться, что с установлением подходящей погоды, на место вернутся и асфальт, и малахитовая линия туристического маршрута.

 

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© Павел Щербина, TagilCity.ru
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