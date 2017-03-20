Радикальные меры по борьбе с гололёдом принимаются в Нижнем Тагиле: вместе с наледью удаляется асфальт (ФОТО)

В этом году проблемы гололёда в Нижнем Тагиле начались раньше обычного. За их решением следил лично глава города. Возможно, поэтому в центре города рабочие несколько переусердствовали в своей войне со льдом и вместе с гололёдом удалили асфальт.



На сколе асфальта можно видеть следы краски, характерной для туристического маршрута «Малахитовая линия». Будем надеяться, что с установлением подходящей погоды, на место вернутся и асфальт, и малахитовая линия туристического маршрута.

Если Вы сняли на фото коммунальный бардак, автохамство, какой-то курьез или просто необычное явление - высылайте Ваши фото в редакцию на почту pressa@tagilcity.ru! Авторам лучших фото - подарки от редакции TagilCity.ru.