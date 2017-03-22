| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Медицинский вертолет приземлился в парке Бондина в Нижнем Тагиле

22 марта 2017, 19:40Добавить новость
дети,здоровье,медицина,Нижний Тагил,ребенок,вертолет,парк Бондина,приземление,здравоохранение,Детская городская больница

21 марта, за час до полудня, на вертолётную площадку в парке имени А.П. Бондина опустилась винтокрылая машина. По словам очевидцев, к ней подъехала скорая помощь, из которой в вертолет был перемещен больной. Затем летательный аппарат улетел из Нижнего Тагила.

 

Как удалось выяснить порталу TagilCity.ru, на вертолёте увезли пациента детской городской больницы. Главный врач больницы сообщил, что ребенок был переведён в Екатеринбург. Не исключено, что это была девочка, пострадавшая в Нижнем Тагиле от падения на неё кирпича с крыши дома на улице Быкова.

 

Если Вы сняли на фото коммунальный бардак, автохамство, какой-то курьез или просто необычное явление - высылайте Ваши фото в редакцию на почту pressa@tagilcity.ru! Авторам лучших фото - подарки от редакции TagilCity.ru.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
метки , , , , , , , , ,
В детской поликлинике на ГГМ в Нижнем Тагиле временно добавили двух врачей и оптимизировали работу остальных 25 октября 2016, 14:00 2
«Врачей в Нижнем Тагиле нет»: жители ГГМ жалуются на отсутствие участковых в детской поликлинике 21 сентября 2016, 19:30 24
Полугодовалый малыш из Нижнего Тагила был спасен специально приехавшими из Екатеринбурга нейрохирургами 8 февраля, 08:00 2

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 118
Подписаться на новости