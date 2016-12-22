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Пессимистично-оптимистическая надпись подбадривает жителей Нижнего Тагила в аномальные морозы

22 декабря 2016, 17:20Добавить новость
Нижний Тагил,надпись,погода,температура,аномальная температура,мороз,оптимизм
При различных условиях одна и та же фраза может порой обрести и разный смысл. Пессимистичное, но с надеждой на лучшее, сообщение уже не первый год располагается на одном из домов в центре Нижнего Тагила. При температуре в −30 градусов, которая установилась сейчас в нашем городе, надпись вызывает наиболее яркие чувства и отклик у тех, кто его читает.

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