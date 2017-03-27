Автохам на зелёном ВАЗе вынудил ходить по сугробам жильцов многоквартирного дома в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Инцидент произошёл 24 марта в Нижнем Тагиле на Красном камне во дворе дома №3 на ул. Карла Либкнехта.



Тагильчанка, пострадавшая от действий автохама, рассказала, что он создал неудобства при движении по тротуару, а человек, вызвавший его автомобиль, нецензурной бранью выражался в адрес ребёнка и беременной женщины.

У подъезда №1 на Карла Либкнехта , 3 был обнаружен безалаберный случай. Данный водитель (на фото) приехал грузить вещи, не подумав о том, что загромождает дорогу людям. Данный участок является запретным для проезда машин. Когда ему сделали замечание о том, что люди и женщины с колясками не могут пройти, он начал грубо выражаться и посылать в разные места. Наглости нет предела. Человек, который вызвал данную машину для погрузки вещей, очень грубо выражался в адрес несовершеннолетней девочки и беременной женщины, так как ему сделали замечание о том, что неплохо было бы переставить автомобиль. Нас проигнорировали, а в след нам было сказано очень много гадостей. Люди, не оставляйте без внимания, у всех нас есть знакомые с детьми и люди пожилого возраста. Нам же пришлось идти по сугробам в обход данного автомобиля, -- рассказала журналистам TagilCity.ru жительница Нижнего Тагила Лидия.

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