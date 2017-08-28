Верблюд на праздновании 90-летия Рудника имени III интернационала

Поселок Рудник имени III интернационала в Нижнем Тагиле отметил юбилей. На 90-летие микрорайона пришел верблюд. Животное вальяжно расположилось в сквере. Вокруг двугорбого существа с любопытством крутились дети. Они кормили его листвой и хлебом.
Верблюд на праздновании 90-летия Рудника имени III интернационала28 августа 2017, 16:45Добавить новость
© Камила Мориак, TagilCity.ru
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Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
pressa@tagilcity.ru
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