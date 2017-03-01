Ели желтеют на набережной Нижнего Тагила: виноваты вредные осадки или холода? (ФОТО)

В редакции портала TagilCity.ru предположили, что деревья могли пострадать от холода во время сильных морозов, ведь этой зимой столбик термометра опускался до -36, а у пруда часто дует сильный ветер, что только усиливало холод. За подтверждением или опровержением этой теории журналист обратился к экологу-общественнику Андрею Волегову. Тот сообщил, что не сталкивался с подобным и предположил, что причиной происходящего могли стать выбросы вредных веществ с предприятий:

Если у нас есть какие-то серно-кислые выбросы от предприятий, то одним из индикаторов, что они присутствуют в воздухе, является повреждение хвои — она становится желтой. Если такие выбросы были, они могли повлиять на те растения, у которых слабый иммунитет. Подобное происходит в Челябинской области, -- сказал Андрей Волегов.

В свою очередь кандидат биологических наук Светлана Гомжина не исключила негативного влияния низких температур:

Зима в этом году была очень сложная, поэтому сбрасывать это со счетов нельзя.

Помимо этого, по мнению Светланы Гомжиной, на растительность могли оказать влияние проходившие в «Тагильской Лагуне» строительные работы:

Когда шли строительные работы, нарушалась целостность грунта.

В ходе разговора Светлана Гомжина отметила также, что Нижнем Тагиле отсутствует грамотный уход за зелеными насаждениями. Например, вывоз опавших листьев и скошенной травы обедняет минеральный состав почвы:

У нас же очень «бедные» почты. Последние несколько лет, перед началом зимы, в парках листья выдувают при помощи воздуходувов. Уж если убирать, то хотя бы весной. Листья утепляют почву и, перегнивая, дают, растениям минеральные вещества. Если их убирать, то нужно хотя бы подкормку делать. У нас вообще отсутствует понятие — уход за зелёными насаждениями, -- рассказала она журналисту TagilCity.ru.

Без специального исследования нельзя сказать, что именно случилось с елями на набережной Нижнего Тагила и что с ними будет дальше. Возможно, что летом деревьям станем лучше, и они снова позеленеют.