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Новости Нижнего Тагила

Не реагирующие на антибиотики бактерии стремительно распространяются по России

1 марта 2017, 15:15Добавить новость
Россия,здоровье,медицина,бактерии,вирусы,болезнь,эпидемия
Катастрофическое распространение бактерий, не поддающихся лечению, серьезно обеспокоило российских врачей.  Как сообщает газета «Известия», уже в 15 городах РФ выявлены случаи обнаружения бактерий, которые не реагируют на антибиотики. С 2011 года их число стремительно возрастает. 

Медики настаивают на том, что принятие срочных мер могут помочь предотвращению массового заражения населения такими микробами. Врачи отмечают: если не начать действовать сейчас, в будущем – лет через 10-15 – человек может погибнуть из-за обычного прыща, так как еще не изобретен такой антибиотик, который действует одинаково на все виды бактерий. 

В настоящее время в России выявлено 12 видов бактерий, устойчивых к самым мощным антибиотикам. В мире ежегодно погибает 700 000 человек от таких микробов. Если ситуация останется такой же, как сейчас, то это число к 2050 году возрастет до 10 миллионов.
© TagilCity.ru
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