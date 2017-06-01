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ВИЧ-инфицированные больные Свердловской области не могут получить препараты для лечения

1 июня 2017, 16:25Добавить новость
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На Среднем Урале закончились лекарства для пациентов, зараженных ВИЧ-инфекцией. Не хватает препаратов даже детям.

В Свердловской области возникли серьезные проблемы с получением лекарств для пациентов, больных ВИЧ. Многочисленные жалобы от ВИЧ-инфицированных стали появляться на сайте pereboi.ru.

Из Свердловской области ежедневно поступает до 10 жалоб. И это притом, что в Екатеринбурге ранее зафиксирована эпидемия ВИЧ: каждый 50-й житель заражен данной инфекцией.

Многие пациенты жалуются, что им либо предлагают прекратить прием препаратов на месяц, ожидая поступления лекарств, либо меняют схему лечения. Одна больная написала в связи с таким положением заявление в прокуратуру. В ведомстве заявили, что после появления информации в СМИ начали проверку, сообщает «Уралинформбюро»

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