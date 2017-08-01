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Новости Нижнего Тагила

Гроза с яркими молниями прошла над Нижним Тагилом в ночь с 31 июля на 1 августа (ВИДЕО)

1 августа 2017, 16:35Добавить новость
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Многие жители Нижнего Тагила видели минувшей ночью яркую грозу или её сполохи над городом. Однако слышать гром довелось далеко не всем.

Наблюдаемое в ночь с 31 июля на 1 августа природное явление жители Нижнего Тагила засняли на свои смартфоны. Некоторые из горожан опасались урагана, подобного тому, что прошёл 3 июня. 

 

Бешеный ураган надвигался на Нижний Тагил в то время, пока мы спали. Слава богу, всё обошлось. Ни одна станция этого не сказала. Я сразу предупредил всех знакомых, чтобы они будили детей и укрылись на первых этажах своих домов или в подвалах, -- рассказал журналистам TagilCity.ru читатель Митрофан.

 

 Видео канала Питомцы Рулят.

 

Как можно видеть на кадрах любительской съёмки, ночное небо рассекали мощные заряды молний, сполохи от грозы расходились по июльскому небу на несколько километров и были видны даже в пригороде.

 

Мы видели, что сверкало, но не слышали грома. Это и удивляло. Первый раскат грома услышали вскоре перед началом дождя. Видимо, сначала сверкало где-то вдалеке, -- поделился впечатлениями с журналистами дачник из Солодова Лога.

 

 
© Павел Щербина, TagilCity.ru
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