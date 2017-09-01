Леса Свердловской области могут загореться из-за жаркой погоды

Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупреждает жителей области о высокой пожарной опасности. Из-за жаркой погоды леса региона подвержены возгоранию. Экстренное предупреждение действует с 1 по 3 сентября.



О любых случаях возгорания лесостепной зоны просьба сообщать по телефонам экстренных служб. Также в указанный период следует воздержаться от отжига травы и не разводить костры в лесах.