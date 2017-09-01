Сбитая в Турции екатеринбурженка прооперирована в родном городе: ногу удалось спасти (ФОТО)

Екатеринбурженка, некоторое время назад попавшая в аварию в Турции, была прооперирована в родном городе.
Девушка, вернувшись в столицу Урала, не сразу попала к врачам. В одной из больниц её отказались принимать.
Она перенесла операцию в ОКБ №40. Подруга пострадавшей рассказала E1.ru, что Дарья сейчас чувствует себя не очень хорошо. Ей предстоит вторая операция, поскольку кожа на поврежденной ноге начала отмирать. Возможна трансплантация кожных покровов со здоровой конечности.
К счастью, девушке удалось сохранить ногу. Теперь предстоит длительный процесс восстановления, на который уйдет немало нервов и денег.
Фото: E1.ru