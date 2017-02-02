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Новости Нижнего Тагила

Аппарат за 46 миллионов рублей для оказания высокотехнологичной медицинской помощи привезли в Нижний Тагил (ФОТО)

2 февраля 2017, 14:45Добавить новость
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В конце прошлой недели, 27 января, в Нижний Тагил привезли ангиограф, который в течение ближайшего месяца будут устанавливать и настраивать в терапевтическом корпусе городской больницы №4 на Тагилстрое. Для того чтобы аппарат попал внутрь помещения, рабочим пришлось разобрать часть стены на 5 этаже больницы и использовать кран.

Стоимость аппарата составляет более 46 миллионов рублей. 27 января произошла отгрузка ангиографа. Приехало 40 коробок. Через окно на 5 этаже его выгрузили в операционные. Там у нас подготовлены помещения для установки этого оборудования, -- рассказали журналисту TagilCity.ru в больнице.

 

Ангиограф необходим для оказания эндоваскулярной медицинской помощи людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Сейчас в Нижнем Тагиле работает один такой аппарат, он обслуживает население всего Горнозаводского управленческого округа, причем половину 2016 года он не работал из-за выхода из строя рентгеновской трубки. Теперь в Нижнем Тагиле будет два ангиографа, что позволит в два раза быстрее помочь пациентам.

 

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Напомним, сердечно-сосудистые заболевания являются одной из наиболее частых причин смерти россиян.


До ввода в строй высокотехнологичного аппарата осталось не меньше месяца. Всё дело в том, что его установка и наладка очень долгий и кропотливый процесс:

 

Проведены только такелажные и погрузочно-разгрузочные работы. По плану, в течение месяца должны быть завершены работы по его установке и наладке. Чтобы всё правильно поставить, нужно будет всё до миллиметра вымерять, -- объяснили в больнице.

 

Символично, что такой аппарат начнёт работать в Нижнем Тагиле именно весной, когда природа просыпается для новой жизни.

 

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© Денис Таратонов, TagilCity.ru
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Комментарии (1)
Роман 02.02.2017 18:00:02 #
у крановщика наверно ладошки то вспотели такой груз перемещать
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