Аппарат за 46 миллионов рублей для оказания высокотехнологичной медицинской помощи привезли в Нижний Тагил (ФОТО)

Стоимость аппарата составляет более 46 миллионов рублей. 27 января произошла отгрузка ангиографа. Приехало 40 коробок. Через окно на 5 этаже его выгрузили в операционные. Там у нас подготовлены помещения для установки этого оборудования, -- рассказали журналисту TagilCity.ru в больнице.

Ангиограф необходим для оказания эндоваскулярной медицинской помощи людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Сейчас в Нижнем Тагиле работает один такой аппарат, он обслуживает население всего Горнозаводского управленческого округа, причем половину 2016 года он не работал из-за выхода из строя рентгеновской трубки. Теперь в Нижнем Тагиле будет два ангиографа, что позволит в два раза быстрее помочь пациентам.

Напомним, сердечно-сосудистые заболевания являются одной из наиболее частых причин смерти россиян.



До ввода в строй высокотехнологичного аппарата осталось не меньше месяца. Всё дело в том, что его установка и наладка очень долгий и кропотливый процесс:

Проведены только такелажные и погрузочно-разгрузочные работы. По плану, в течение месяца должны быть завершены работы по его установке и наладке. Чтобы всё правильно поставить, нужно будет всё до миллиметра вымерять, -- объяснили в больнице.

Символично, что такой аппарат начнёт работать в Нижнем Тагиле именно весной, когда природа просыпается для новой жизни.