Школьник из Нижнего Тагила попал в реанимацию после пьянки в загородном лагере

В Нижнем Тагиле стало известно о скандале с участием порядка двухсот школьников, который был утаен от общественности. История, о которой накануне написала редакция АН «Между строк», произошла в октябре прошлого года.
Лучшие школьники города, участники и победители олимпиад находились на специальной смене в лагере «Звездный» в поселке Ленёвка. Для развлечения учащиеся запаслись алкоголем и наркотиками.
Один из учеников – 15-летний Д. из школы №32, перебравший с алкоголем, был обнаружен с сильнейшей интоксикацией. Ему потребовалась помощь медиков, которые увезли его на ночь в больницу. Только утром школьника забрали родители.
Анонимный собеседник АН «Между строк» сообщил, что в лагере было найдено около 100 литров водки и никотинсодержащее вещество – насвай.