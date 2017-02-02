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Новости Нижнего Тагила

Школьник из Нижнего Тагила попал в реанимацию после пьянки в загородном лагере

2 февраля 2017, 15:45Добавить новость
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В Нижнем Тагиле стало известно о скандале с участием порядка двухсот школьников, который был утаен от общественности. История, о которой накануне написала редакция АН «Между строк», произошла в октябре прошлого года.

Лучшие школьники города, участники и победители олимпиад находились на специальной смене в лагере «Звездный» в поселке Ленёвка. Для развлечения учащиеся запаслись алкоголем и наркотиками. 

Один из учеников – 15-летний Д. из школы №32, перебравший с алкоголем, был обнаружен с сильнейшей интоксикацией. Ему потребовалась помощь медиков, которые увезли его на ночь в больницу. Только утром школьника забрали родители.

Анонимный собеседник АН «Между строк» сообщил, что в лагере было найдено около 100 литров водки и никотинсодержащее вещество – насвай.

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Комментарии (1)
д-р Фауст 02.02.2017 20:51:28 #
Лучшие школьники города! Более 100 л. водки и насвай! А если бы не лучшие были? Что бы там тогда нашли?
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