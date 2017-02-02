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Новости Нижнего Тагила

Жители ГГМ продолжают пить воду с личинками комаров, а прокуратура Нижнего Тагила обвиняет «Водоканал-НТ» (ФОТО)

2 февраля 2017, 11:30Добавить новость
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Компания «Водоканал-НТ» была признана прокуратурой Ленинского района Нижнего Тагила виновной в подаче жителям ГГМ воды с личинками комаров. В Тагилстроевском суде будет рассмотрено дело об административном правонарушении. Между тем жители Нижнего Тагила не прекращают сообщать о нахождении полуразложившихся останков в водопроводной воде.

Экологу-общественнику, руководителю организации «Экоправо» Андрею Волегову удалось узнать, почему в холодной воде жителям ГГМ попадаются мертвые личинки комаров, дафнии и кусочки водорослей. Этой информацией он поделился с редакцией портала TagilCity.ru:

 

На Черноисточинском пруду воду для города откачивают с глубины 3 метра. Между дном и трубами плавают мёртвые личинки комаров, рачки циклопы и дафнии. Цикл роста у личинок комаров составляет 14 дней. В это лето комары отложили много яиц в Черноисточинский пруд. Сначала личинка живет на дне водоёма, но через 14 дней ей надо всплыть на поверхность воды, чтобы набраться кислорода. Когда появился лед, личинки не смогли дышать и задохнулись. Теперь их масса дрейфует у дна и попадает в водопроводную воду, -- рассказал эколог.

 

11 января экологи Нижнего Тагила обратились в областную прокуратуру с просьбой провести проверку качества оказания услуги по снабжению холодной водой. Недавно прокуратура дала ответ, в котором говорилось о том, что сведения о личинках комаров в воде подтвердились. Директору компании «Водоканал-НТ» вынесли представление об устранении нарушения, а «Роспотребнадзор» обратился в суд с протоколом о возбуждении дела об административном правонарушении.

 

Тем не менее, 31 января жители дома на улице Дружинина в очередной раз сообщили о личинках комаров и водорослях в водопроводной воде и прислали фотографии. Эта проблема преследует тагильчан с 19 декабря.

 

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По мнению Андрея Волегова, сложившаяся ситуация может продолжаться до конца февраля. Это связано с тем, что «Водоканал-НТ» на время отключил фильтры, и водопроводная вода, по сути, подаётся без фильтрации. Эта мера была согласована на период с 16 ноября по 1 марта.

 

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© Денис Таратонов, TagilCity.ru
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Комментарии (1)
димдимыч 02.02.2017 14:08:45 #
а отключение  фильтрации с кем согласовано?
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