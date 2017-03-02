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Новости Нижнего Тагила

Медицинское обслуживание подорожало в Свердловской области впервые за три года

2 марта 2017, 11:00Добавить новость
Екатеринбург,Нижний Тагил,Свердловская область,здравоохранение,здоровье,медицина,тарифы
В Свердловской области в больницах подорожали приемы специалистов, медосмотры и тесты на алкоголь. Повышение цен связано с приказом правительства Свердловской области от 20 февраля «о повышении цен на платные медицинские услуги».
Тарифы не поднимались в течение трёх лет. Для покрытия расходов в связи с общей инфляцией и поднимаются тарифы, подчёркиваю, на платные медицинские услуги, -- прокомментировал Е1.RU пресс-секретарь свердловского Минздрава Константин Шестаков.
 
Согласно приказу, стоимость услуг связана с расходами на зарплату медперсоналу, амортизацию оборудования, медикаменты. Цены на препараты значительно выросли и больницы несут существенные расходы.
 
Стоит отметить, что законом установлены предельные цены на все медицинские услуги, и больницы вправе самостоятельно их понижать.
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