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Новости Нижнего Тагила

Проверки по всем школам области будут проведены после случая в столовой Нижнего Тагила

2 марта 2017, 08:30Добавить новость
город,дети,Екатеринбург,нарушение,проверка,Роспотребнадзор,Свердловская область,школа,школьники,Первоуральск
Масштабная прокурорская проверка грозит всем социальным учреждениям Свердловской области. Речь идет в основном о нарушениях в пищеблоках.

Главным поводов к проверочным мероприятиям стал случай в Нижнем Тагиле. Ученикам подали на обед хлеб с плесенью.

Накануне в Первоуральске в одной из школ было найдено множество недочетов: несоблюдение условий хранения и соседства продуктов, а также битая посуда. Повара и руководство не спорят с замечаниями, а обещают исправить, сообщает «Студия 41».

В Екатеринбургском детском центре также были зафиксированы проблемы. Так, по мнению ревизоров, некоторые продукты в пору выбрасывать. Повара и, возможно, руководство школы по решению Роспортебнадзора будут наказаны.

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