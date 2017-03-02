Проверки по всем школам области будут проведены после случая в столовой Нижнего Тагила

Главным поводов к проверочным мероприятиям стал случай в Нижнем Тагиле. Ученикам подали на обед хлеб с плесенью.



Накануне в Первоуральске в одной из школ было найдено множество недочетов: несоблюдение условий хранения и соседства продуктов, а также битая посуда. Повара и руководство не спорят с замечаниями, а обещают исправить, сообщает «Студия 41».



В Екатеринбургском детском центре также были зафиксированы проблемы. Так, по мнению ревизоров, некоторые продукты в пору выбрасывать. Повара и, возможно, руководство школы по решению Роспортебнадзора будут наказаны.