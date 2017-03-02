Содержащие наркотики препараты будут доступны только пациентам из регистра Минздрава России

По данным Росздравнадзора, только за прошлый год число таких пациентов выросло на 46%, а число аптек, отпускающих наркотические анальгетики, – на 36%. При этом эксперты утверждают, что лишь небольшое количество людей, нуждающихся в сильнодействующих анальгетиках, получают их.



