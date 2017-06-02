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Новости Нижнего Тагила

Детский офтальмологический центр со «Школой зрения» открылся в Екатеринбурге (ФОТО)

2 июня 2017, 08:00Добавить новость
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В Екатеринбурге в День защиты детей при «Микрохирургии глаза» открылся офтальмологический центр для детей. Он расположен на улице Мичурина.

Центр будет работать даже в выходные и праздничные дни. В месяц он сможет принимать около трёх тысяч юных пациентов, 80% из которых на бесплатной основе, пишет ЕТВ.

Особенностью учреждения станет возможность проходить «Школу зрения», где лечение будет проводиться в форме игровых занятий. Аналогов такой школы в России нет. Специалисты заверили, что многие заболевания у детей лечатся в игровой форме.

 

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Многие заболевания можно реально вылечить именно в игровой форме. Важно, что при некоторых состояниях зрение возможно улучшить на 50-60% за две недели. Во взрослом возрасте без хирургического вмешательства это сделать уже очень сложно, если не сказать, практически невозможно, -- приводятся в сообщении слова гендиректора центра Олега Шиловских.

 

Открытие центра поможет обследовать совсем маленьких пациентов. Современная диагностика позволит выявлять заболевания на ранних стадиях и оказывать дальнейшее лечение.

 

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Фото: ЕТВ
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