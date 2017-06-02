Грозы, крупный град и шквалистый ветер ожидаются в Нижнем Тагиле 2 и 3 июня

Синоптики предупреждают о неблагоприятных изменениях погоды в ближайшие два дня – 2 и 3 июня.

По данным метеорологической службы, в Нижнем Тагиле ухудшатся погодные условия. Шквалистый ветер до 20-25 м/с, грозы и местами сильный град ожидаются во второй половине дня 2 июня и днем 3 июня.





Из-за сильных порывов ветра возможны повреждения линий электропередач, повреждение кровли зданий, повал деревьев, подтопление домов и приусадебных участков. Автолюбителям следует в это время быть осторожными на трассах из-за ухудшения дорожных условий.