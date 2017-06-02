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Новости Нижнего Тагила

Демонстрацию сцен курения в фильмах могут запретить в России (ФОТО)

2 июня 2017, 19:05Добавить новость
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В рамках антитабачной концепции министерство здравоохранения России выступило с требованием запретить курение в фильмах, которые финансируются из бюджетных средств. 

Минздрав РФ доработал антитабачную концепцию и включил в нее требование на запрет показа в фильмах сцен, где присутствует курение, сообщает газета «Известия»

В ведомстве заявили, что не будет ничего страшного, если в фильмах исчезнет демонстрация курения. Также в Минздраве считают, что государство должно быть последовательно и в рамках антитабачной концепции не поддерживать, в том числе, материально, фильмы, где присутствуют сцены курения. Особенно это касается положительных героев, которые в фильмах курят.

Режиссеры имеют другую точку зрения. Так, Карен Шахназаров, являющийся сам режиссером и гендиректором «Мосфильма», считает, что искусство должно отражать жизнь, в которой люди действительно курят. 

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