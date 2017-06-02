Мясо и рыба под видом сока были незаконно завезены из Санкт-Петербурга в Екатеринбург

Товар, прибывший железнодорожным транспортом,в накладной значился как «соки». Однако специалисты, проводившие проверку, обнаружили вместо напитков мясо и рыбу.



Более того, продукты прибыли с нарушением температурного режима, передает пресс-служба ведомства.





У владельцев груза также отсутствовали документы на продукцию животного происхождения, передает УралБизнесКонсалтинг.