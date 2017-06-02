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Новости Нижнего Тагила

Мясо и рыба под видом сока были незаконно завезены из Санкт-Петербурга в Екатеринбург

2 июня 2017, 07:00Добавить новость
Екатеринбург,нарушение,проверка,Россия,Свердловская область,товары,мясо,Россельхознадзор,рыба
Накануне сотрудники Россельхознадзора в Екатеринбурге воспрепятствовали ввозу мясной и рыбной продукции, которая была привезена из Санкт-Петербурга.

Товар, прибывший железнодорожным транспортом,в накладной  значился как «соки». Однако специалисты, проводившие проверку, обнаружили вместо напитков мясо и рыбу. 


Более того, продукты прибыли с нарушением температурного режима, передает пресс-служба ведомства.

У владельцев груза также отсутствовали документы на продукцию животного происхождения, передает УралБизнесКонсалтинг.

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