10 тысяч терапевтов и 24 тысячи педиатров нужно больницам в России для решения кадровых проблем

В Москве состоялась встреча Владимира Путина и главы Минздрава Вероники Скворцовой.
На встрече был поднят вопрос нехватки кадров в медучреждениях. Скворцова пообещала, что за два года кадровая проблема будет решена.
На текущий момент в российских больницах нет 10,7 тыс. участковых врачей и 24 тыс. педиатров. Также больницы нуждаются в узких специалистах по 94 направлениям.
Компенсировать недостачу кадров планируется, в том числе, за счет увеличения числа молодых специалистов, пишут «Известия».
Напомним, нехватка врачей была отмечена Министром здравоохранения Свердловской области на пресс-конференции в Нижнем Тагиле.