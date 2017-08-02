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Новости Нижнего Тагила

10 тысяч терапевтов и 24 тысячи педиатров нужно больницам в России для решения кадровых проблем

2 августа 2017, 11:00Добавить новость
медицина,Нижний Тагил,Россия,Свердловская область,Путин,кадры,врачи,министр здравоохранения,Игорь Трофимов

В Москве состоялась встреча Владимира Путина и главы Минздрава Вероники Скворцовой.

На встрече был поднят вопрос нехватки кадров в медучреждениях. Скворцова пообещала, что за два года кадровая проблема будет решена.

На текущий момент в российских больницах нет 10,7 тыс. участковых врачей и 24 тыс. педиатров. Также больницы нуждаются в узких специалистах по 94 направлениям.

Компенсировать недостачу кадров планируется, в том числе, за счет увеличения числа молодых специалистов, пишут «Известия».

Напомним, нехватка врачей была отмечена Министром здравоохранения Свердловской области на пресс-конференции в Нижнем Тагиле

 
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