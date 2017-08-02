Крысы прогрызли дыры в лестницах у подъездов дома на Красноармейской в Нижнем Тагиле: «Дыры линолеумом закрывали, чтобы дети не провалились» (ФОТО)

В доме №78 на улице Красноармейской в Нижнем Тагиле крысы разворошили лестницы перед подъездами так, что туда вполне мог провалиться ребёнок.



Там была ужасная ситуация. С детьми было проблематично выходить. Крысы бегали прямо днём. Из мусоропровода - под крыльцо, из-под крыльца - в бак. Из бака снова тащат еду под крыльцо. Прогрызли до того бетон, что крыльцо начало обрушиваться, там прямо дыры были! Мы их линолеумом закрывали, чтобы дети не провалились или не встали на крысу случайно, -- рассказал редакции TagilCity.ru хозяин одной из квартир дома №78.

Крысами было практически полностью разрушены лестницы у всех подъездов дома. Жители обратились с этой проблемой в расположенный неподалёку офис «Нижнетагильских тепловых сетей» к директору Андрею Обельчаку.

Директор НТТС всю эту обстановку посмотрел, и несколько дней только прошли, как почти все крылечки у подъездов уже отремонтированы, -- рассказал один из жителей.



О проведенных работах редакции рассказал сам директор компании, помогавшей жильцам:





К нам обратились с проблемой жители дома, там действительно было опасно: а ведь там ходят и дети, и пожилые люди. Поэтому мы снесли старые лестницы, сделали из бетона новые. Всё было залито в обрешётку, по технологии. Также была проведена обработка от грызунов, -- пояснил Андрей Обельчак.





