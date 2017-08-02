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Новости Нижнего Тагила

Арктика будет очищена от мусора за счет средств из федерального бюджета России

2 августа 2017, 15:20Добавить новость
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Арктика остро нуждается в очистке от мусора.

Экологическая обстановка в Арктике оценивается сейчас как напряженная, сообщает газета «Известия». Одной из причин нанесенного ущерба является первая волна освоения Крайнего Севера. Также на экологию континента влияют объекты горнодобывающей промышленности.

Используя сведения, собранные с региональных дорожных карт, министерство природы России составило план, согласно которому будет производиться очистка Арктики от мусора.

Десятилетиями экология этого континента страдала от того, что там собирались различные предметы и продукты хозяйственной деятельности человека – металлоконструкции, ящики, емкости, нефтепродукты и бытовой мусор.

На его ликвидацию будут выделены средства из федерального бюджета. Решение об этом примет Госдума, куда уже направлены дорожные карты. 

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