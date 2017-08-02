Арктика будет очищена от мусора за счет средств из федерального бюджета России

Арктика остро нуждается в очистке от мусора.

Экологическая обстановка в Арктике оценивается сейчас как напряженная, сообщает газета «Известия». Одной из причин нанесенного ущерба является первая волна освоения Крайнего Севера. Также на экологию континента влияют объекты горнодобывающей промышленности.





Используя сведения, собранные с региональных дорожных карт, министерство природы России составило план, согласно которому будет производиться очистка Арктики от мусора.





Десятилетиями экология этого континента страдала от того, что там собирались различные предметы и продукты хозяйственной деятельности человека – металлоконструкции, ящики, емкости, нефтепродукты и бытовой мусор.





На его ликвидацию будут выделены средства из федерального бюджета. Решение об этом примет Госдума, куда уже направлены дорожные карты.